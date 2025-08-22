UP News : डेढ़ लाख कैश और लाखों की स्मैक के साथ दो युवक गिरफ्तार, पैरों में थी टूटी हुई चप्पल!

इन दिनों सहारनपुर पुलिस ऑपरेशन सवेरा पर काम कर रही है। इस ऑपरेशन में नशे की तस्करी करने वालों को पकड़ा जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने अपने नाम अहसान पुत्र बहादुर निवासी गांव नवाजपुर थाना नकुड़ और सन्नवर पुत्र इरफान निवासी ग्राम खेड़ा अफगान सहारनपुर बताए हैं। इनके कब्जे से पुलिस ने 70 ग्राम अवैध स्मैक बरामद होने की बात कही है। पुलिस का दावा है कि इस स्मैक की कीमत करीब सात लाख रुपये है। ये सारा माल बरेली से लाया जा रहा था। कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने भी सहारनपुर के युवकों को गिरफ्तार किया था इनके कब्जे से करोड़ों रुपये कीमत की स्मैक बरामद हुई थी।