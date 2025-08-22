UP News : डेढ़ लाख कैश और लाखों की स्मैक के साथ दो युवक गिरफ्तार, पैरों में थी टूटी हुई चप्पल!

UP News : सहारनपुर पुलिस ने स्मैक तस्करी के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि दोनों बड़े स्तर पर तस्करी का धंधा कर रहे थे। इनके कब्जे से डेढ़ लाख रुपये कैश और करीब सात लाख रुपये कीमत की स्मैक भी बरामद हुई है लेकिन दोनों को जब मीडियाकर्मियों के सामने पेश किया गया तो इनके पैरों में टूटी हुई चप्पल थी। यानी साफ है कि तस्करी के इस धंधे में बड़े प्लेयर ही पैसा कमा रहे हैं जबकि निचले स्तर पर युवाओं को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है।
इन दिनों सहारनपुर पुलिस ऑपरेशन सवेरा पर काम कर रही है। इस ऑपरेशन में नशे की तस्करी करने वालों को पकड़ा जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने अपने नाम अहसान पुत्र बहादुर निवासी गांव नवाजपुर थाना नकुड़ और सन्नवर पुत्र इरफान निवासी ग्राम खेड़ा अफगान सहारनपुर बताए हैं। इनके कब्जे से पुलिस ने 70 ग्राम अवैध स्मैक बरामद होने की बात कही है। पुलिस का दावा है कि इस स्मैक की कीमत करीब सात लाख रुपये है। ये सारा माल बरेली से लाया जा रहा था। कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने भी सहारनपुर के युवकों को गिरफ्तार किया था इनके कब्जे से करोड़ों रुपये कीमत की स्मैक बरामद हुई थी।
एसपी देहात सागर जैन का कहना है कि पकड़े गए युवकों से पूछताछ की जा रही है। इस धंधे में बड़े प्लेयर बड़े स्तर पर काम करते हैं। पुलिस उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। अभी तक दूसरे स्टेज तक पुलिस पहुंच चुकी है अब प्रथम सीढ़ी को पकड़ना है। इसके लिए पकड़े गए युवकों से पूछताछ की गई है। पूछताछ में कुछ अहम सुराग मिले हैं जिनके आधार पर अब मुख्य प्लेयर जे इस धंधे में लगे हुए हैं उन तक जाने की प्रयास किया जा रहा है।