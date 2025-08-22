Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सहारनपुर

UP News : डेढ़ लाख कैश और लाखों की स्मैक के साथ दो युवक गिरफ्तार, पैरों में थी टूटी हुई चप्पल!

UP News : ऑपरेशन सवेरा के तहत पुलिस इन दिनों नशीले पदार्थों के तस्करों को पकड़ रही है। इसी क्रम में दो युवकों को गिरफ्तार किया है।

सहारनपुर

Shivmani Tyagi

Aug 22, 2025

UP News
पकड़े गए आरोपी और इकने बारे में जानकारी देते एसपी देहात

UP News : सहारनपुर पुलिस ने स्मैक तस्करी के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि दोनों बड़े स्तर पर तस्करी का धंधा कर रहे थे। इनके कब्जे से डेढ़ लाख रुपये कैश और करीब सात लाख रुपये कीमत की स्मैक भी बरामद हुई है लेकिन दोनों को जब मीडियाकर्मियों के सामने पेश किया गया तो इनके पैरों में टूटी हुई चप्पल थी। यानी साफ है कि तस्करी के इस धंधे में बड़े प्लेयर ही पैसा कमा रहे हैं जबकि निचले स्तर पर युवाओं को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है।

डेढ़ लाख रुपये कैश और लाखों की स्मैक बरामद

इन दिनों सहारनपुर पुलिस ऑपरेशन सवेरा पर काम कर रही है। इस ऑपरेशन में नशे की तस्करी करने वालों को पकड़ा जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने अपने नाम अहसान पुत्र बहादुर निवासी गांव नवाजपुर थाना नकुड़ और सन्नवर पुत्र इरफान निवासी ग्राम खेड़ा अफगान सहारनपुर बताए हैं। इनके कब्जे से पुलिस ने 70 ग्राम अवैध स्मैक बरामद होने की बात कही है। पुलिस का दावा है कि इस स्मैक की कीमत करीब सात लाख रुपये है। ये सारा माल बरेली से लाया जा रहा था। कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने भी सहारनपुर के युवकों को गिरफ्तार किया था इनके कब्जे से करोड़ों रुपये कीमत की स्मैक बरामद हुई थी।

ये भी पढ़ें

UP News : सहारनपुर के सरकारी स्कूल में दस साल से पढ़ा रही थी फर्जी सहायक अध्यापिका, अब होगी जेल!
सहारनपुर
Saharanpur

अब बड़े प्लेयर की तलाश में पुलिस ( UP News )

एसपी देहात सागर जैन का कहना है कि पकड़े गए युवकों से पूछताछ की जा रही है। इस धंधे में बड़े प्लेयर बड़े स्तर पर काम करते हैं। पुलिस उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। अभी तक दूसरे स्टेज तक पुलिस पहुंच चुकी है अब प्रथम सीढ़ी को पकड़ना है। इसके लिए पकड़े गए युवकों से पूछताछ की गई है। पूछताछ में कुछ अहम सुराग मिले हैं जिनके आधार पर अब मुख्य प्लेयर जे इस धंधे में लगे हुए हैं उन तक जाने की प्रयास किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

22 Aug 2025 06:33 pm

Published on:

22 Aug 2025 06:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / UP News : डेढ़ लाख कैश और लाखों की स्मैक के साथ दो युवक गिरफ्तार, पैरों में थी टूटी हुई चप्पल!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.