सहारनपुर में फैक्ट्री का बॉयलर फटा, दो मजदूरों की मौत पांच घायल

प्राथमिक पड़ताल और पूछताछ में पता चला है कि बॉयलर के पाइप के बीच दो मजदूर वेल्डिंग कर रहे थे। अचानक बॉयलर फट गया और आग लग गई। इसके बाद गैस रिसाव होने लगा। माना जा रहा है कि घायल मजदूर बाहर नहीं आ पाए और दम घुटने से दोनों की मौत हो गई। मरने वालों मजदूरों में एक कलियर का रहने वाला है और दूसरा मुजफ्फरनगर के गांव मसावी का रहने वाला है। अभी तक यह सिर्फ आशंका जताई जा रही है कि दम घुटने से मौत हुई होगी। मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा।