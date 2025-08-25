UP News : 50 लाख की स्मैक के साथ महिला और उसके दो साथी गिरफ्तार

UP News : सहारनपुर पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में एक महिला को उसके दो साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इनके कब्जे से करीब 50 लाख रुपये कीमत की स्मैक बरामद हुई है।
एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि पकड़ी गई महिला नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोपों में वर्ष 2019-20 में भी जेल जा चुकी है। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद महिला एक बार फिर से इसी धंधे में सक्रिय हो गई थी। अब पुलिस को सूचना मिली थी कि वह अपने साथियों के साथ स्मैक लेकर जा रही हैं। मिर्जापुर पुलिस रायपुर मार्ग पर ईदगाह के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने रायपुर निवासी तबस्सुम उर्फ काली और तस्लीम उर्फ भूरा समेत इनके साथी बरेली निवासी हरपाल को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के मुताबिक इनके कब्जे से करीब 50 लाख रुपये कीमत की स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि इस गैंग में कई और लोग भी शामिल हैं जो पुलिस को देखकर भागने में कामयाब हो गए। प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि काली ने बरेली से स्मैक मंगाई थी। ये लोग ट्रक चालकों से स्मैक सप्लाई करते थे। इनका यह धंधा लंबे समय से फल-फूल रहा था। उधर कोतवाली मंडी पुलिस ने भी एक युवक को 20 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है।