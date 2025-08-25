UP News : 50 लाख की स्मैक के साथ महिला और उसके दो साथी गिरफ्तार

एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि पकड़ी गई महिला नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोपों में वर्ष 2019-20 में भी जेल जा चुकी है। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद महिला एक बार फिर से इसी धंधे में सक्रिय हो गई थी। अब पुलिस को सूचना मिली थी कि वह अपने साथियों के साथ स्मैक लेकर जा रही हैं। मिर्जापुर पुलिस रायपुर मार्ग पर ईदगाह के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने रायपुर निवासी तबस्सुम उर्फ काली और तस्लीम उर्फ भूरा समेत इनके साथी बरेली निवासी हरपाल को गिरफ्तार कर लिया।