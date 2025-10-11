पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती! DIG ने बरामद करवा दिए चोरी के 208 वाहन, जानिए कैसे

सहारनपुर पुलिस का प्रतीकात्मक फोटो
UP Police : पुलिस के हाथ में कोई जादुई छड़ी थोड़ी है, कि हाथ घुमाया और माल बरामद! यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी लेकिन सहारनपुर में जो हुआ उससे जानकर आप भी यहीं कहेंगे कि पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती! आपको जानकर हैरानी होगी कि डीआईजी के महज दस दिन के अभियान में पुलिस ने चोरी गए 208 वाहन बरामद कर दिए।
सहारनपुर डीआईजी अभिषेक सिंह ने सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर के एसएसपी को निर्देश दिए कि मंडल में एक दस दिवसीय बरामदगी अभियान चलाया जाए। इस अभियान में उन वाहनों की तलाश करवाई जाए जो पिछले दिनों चोरी कर लिए गए। यकीन मानिए कि महज दस दिन के इस अभियान में तीनों जिलों की पुलिस ने 200 से अधिक वाहन बरामद कर लिए। इस अभियान की सफलता पर अब लोग यही कह रहे हैं कि, अगर यह अभियान एक माह तक चल जाता तो और भी सैकड़ों वाहन बरामद हो जाते।
पुलिस ने इस अभियान में सिर्फ चोरी गए वाहनों को ही नहीं बरामद नहीं किया बल्कि कई वाहन चोर भी पुलिस के हत्थे चढ़े।इन वाहन चोरों के पकड़े जाने से मंडल में वाहन चोरी की घटनाओं में और अधिक कमी आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। दस दिवसीय अभियान में सभी थानों की पुलिस ने बेहतरीन वर्क किया। यह अभियान सिर्फ बरामदगी तक ही सीमित नहीं रहा इनमें से कई वाहन उनके स्वामियों तक पहुंचाए गए हैं। डीआईजी अभिषेक सिंह का कहना है कि अभियान सफल रहा है। जल्द ही मंडल में एक बार फिर इस अभियान को चलाया जाएगा।
