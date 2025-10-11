पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती! DIG ने बरामद करवा दिए चोरी के 208 वाहन, जानिए कैसे

पुलिस ने इस अभियान में सिर्फ चोरी गए वाहनों को ही नहीं बरामद नहीं किया बल्कि कई वाहन चोर भी पुलिस के हत्थे चढ़े।इन वाहन चोरों के पकड़े जाने से मंडल में वाहन चोरी की घटनाओं में और अधिक कमी आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। दस दिवसीय अभियान में सभी थानों की पुलिस ने बेहतरीन वर्क किया। यह अभियान सिर्फ बरामदगी तक ही सीमित नहीं रहा इनमें से कई वाहन उनके स्वामियों तक पहुंचाए गए हैं। डीआईजी अभिषेक सिंह का कहना है कि अभियान सफल रहा है। जल्द ही मंडल में एक बार फिर इस अभियान को चलाया जाएगा।