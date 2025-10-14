स्पाइडर-मैन बनकर बीच बाजार बना रहा था रील, पुलिस ने बना दी ‘रेल’

पुलिस इस सूचना पर बाजार पहुंची और आरोपी युवक को पकड़ लिया। पुलिस को देखकर इसने भागने की कोशिश भी की लेकिन सफल नहीं हो सका। पकड़े जाने पर इसने अपना नाम तुषार कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी मोहल्ला मोहल्ला कायस्तवाड़ा बताया। युवक ने सभी के सामने अपने इस कृत्य पर माफी मांगी और कहा कि आगे से कोई ऐसा कार्य नहीं करुंगा जिससे राह चलती महिलाओं को परेशानी होती हो। इसके बाद पुलिस ने चेतावनी देते हुए इस युवक को परिजनों के हवाले कर दिया।