स्पाइडर-मैन बनकर बीच बाजार बना रहा था रील, पुलिस ने बना दी ‘रेल’

पुलिस हिरासत में आरोपी
UP Police : स्पाइडर-मैन बनकर, बीच बाजार रील बनाना एक युवक को भारी पड़ गया। आरोप है कि युवक बाजार में स्पाइडर-मैन बनकर महिलाओं को परेशान कर रहा था। इसकी हरकतों से कई महिलाएं डर भी गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। बाद में सार्वजनिक रूप से माफी मांगने पर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।
इन दिनों नारी शक्ति 5.0 चल रहा है। अभियान के तहत महिला संबंधी आपराधों पर विशेष निगरानी बरती जा रही है। इसमें महिलाओं का रास्ता रोकना, फब्तियां कसना या उन्हें डराना भी शामिल है। पुलिस को सूचना मिली कि देवबंद के बीच बाजार में एक युवक स्पाइडर-मैन का मुखैटा लगाकर रील बनाता है और महिलाओं को परेशान करता है। बाजार में अचानक महिलाओं के आगे आ धमकता है। इससे माहौल खराब हो रहा है और महिलाएं डर भी रही हैं।
पुलिस इस सूचना पर बाजार पहुंची और आरोपी युवक को पकड़ लिया। पुलिस को देखकर इसने भागने की कोशिश भी की लेकिन सफल नहीं हो सका। पकड़े जाने पर इसने अपना नाम तुषार कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी मोहल्ला मोहल्ला कायस्तवाड़ा बताया। युवक ने सभी के सामने अपने इस कृत्य पर माफी मांगी और कहा कि आगे से कोई ऐसा कार्य नहीं करुंगा जिससे राह चलती महिलाओं को परेशानी होती हो। इसके बाद पुलिस ने चेतावनी देते हुए इस युवक को परिजनों के हवाले कर दिया।
