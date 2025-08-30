UP Police : छेड़छाड़ पीड़िता के पिता को थाने में दरोगा ने हड़काया हालत बिगड़ी

पीड़ित पक्ष जब जब शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो दूसरा पक्ष यानी आरोपी युवक के परिवार के लोग भी थाने आ गए। यहां दोनों पक्षों में बहस होने लगी। आरोप है कि, इसी बीच जनकपुरी थाने में ही तैनात एक दरोगा ने लड़की के पिता को धमका दिया। इससे लड़की के पिता की हालत बिगड़ गई और उनके सीने में दर्द होने लगा। इस पर उन्हे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया जहां से हालत बिगड़ती देख चिकित्सकों ने लड़की के पिता को हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिवार के लोगों ने बताया कि लड़की का पिता हृदय रोगी है। जिस तरह से दरोगा ने उन्हें धमकाया है तो इसी वजह से उन्हें अटैक आ गया। परिजनों ने दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अफसरों को बताया कि दारोगा ने आरोपियों का पक्ष लिया और पीड़िता के पिता को हड़काया इसलिए हालत बिगड़ गई।