UP Police : छेड़छाड़ पीड़िता के पिता को थाने में दरोगा ने हड़काया हालत बिगड़ी

UP Police : सहारनपुर में छेड़छाड़ की शिकायत लेकर एक पिता पुलिस थाने पहुंचा तो वहां दूसरा पक्ष पहले से मौजूद था। दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई। आरोप है कि, इसी दौरान थाने में तैनात दरोगा ने पीड़िता के पिता को हड़का दिया जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ने पर पीड़िता के पिता को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार ने दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
घटना सहारनपुर के जनकपुरी थाना क्षेत्र की है। देहरादून रोड स्थित एक मोहल्ले में रहने वाले पिता पुत्र जनकपुरी थाने में मोहल्ले के ही एक युवक की शिकायत लेकर पहुंचे थे। इन्होंने बताया कि मोहल्ले का युवक उनकी बेटी को परेशान कर रहा है। उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करता है। सुबह के समय उनकी बेटी दुकान पर सामान लेने गई थी तभी लड़के ने फिर से उनकी बेटी पर कमेंट किए। लड़की ने घर आकर यह बातें बताई।
पीड़ित पक्ष जब जब शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो दूसरा पक्ष यानी आरोपी युवक के परिवार के लोग भी थाने आ गए। यहां दोनों पक्षों में बहस होने लगी। आरोप है कि, इसी बीच जनकपुरी थाने में ही तैनात एक दरोगा ने लड़की के पिता को धमका दिया। इससे लड़की के पिता की हालत बिगड़ गई और उनके सीने में दर्द होने लगा। इस पर उन्हे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया जहां से हालत बिगड़ती देख चिकित्सकों ने लड़की के पिता को हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिवार के लोगों ने बताया कि लड़की का पिता हृदय रोगी है। जिस तरह से दरोगा ने उन्हें धमकाया है तो इसी वजह से उन्हें अटैक आ गया। परिजनों ने दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अफसरों को बताया कि दारोगा ने आरोपियों का पक्ष लिया और पीड़िता के पिता को हड़काया इसलिए हालत बिगड़ गई।
एसपी सिटी व्योम बिंदल जिला अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। एसपी सिटी का कहना है कि अगर दरोगा पर लगाए गए आरोप जांच में ठीक पाए जाते है तो दरोगा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता पीड़िता के पिता के स्वास्थ्य को लेकर है। चिकित्सकों से बात की गई है और बेहतर इलाज के लिए कहा गया है।