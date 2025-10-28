Viral मेरठ के बाद अब सहारनपुर में माफी मंगवाने और उठक-बैठक लगवाने का वीडियो वायरल

Viral : यूपी के मेरठ में जमीन पर नाक रगड़वाने और हाथ जोड़कर माफी मंगवाएं जाने की घटना के बाद अब ऐसा ही एक मामला सहारनपुर में सामने आया है। यहां एक युवक को खेत में खेलने की सजा सुनाई गई। युवक से हाथ जोड़कर माफी मंगवाई गई और उठक-बैठक भी लगवाई गई। हाथ जोड़कर माफी मंगवाने और उठक-बैठक लगवाने की इस घटना का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो देवबंद क्षेत्र के गांव मीरगपुर का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक युवक माफी मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरे के पीछे खड़ा दूसरा युवक इसे डांटता और सजा सुनाता हुआ सुनाई पड़ता है लेकिन वह दिखाई नहीं देता। हालांकि वीडियो मीरगपुर गांव का बताया जा रहा है लेकिन ''पत्रिका'' इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है। वीडियो वायरल होने के बाद घटना की जांच शुरू हो गई है। अब पुलिस जांच पड़ताल में ही पता चलेगा कि वीडियो और घटना कितनी सही है। फिलहाल यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
वायरल हो रहे इस वीडियो में जो युवक माफी मांग रहा है वह गिड़गिड़ाता हुआ दिखाई देता है। युवक बार-बार कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए मुझसे गलती हो गई है। इसी बीच वीडियो बना रहा युवक गुस्से में कहता है कि, ''जिंदगी में फिर करेगा ऐसी गड़बड़! चल बैठक मार। इस डांट के बाद युवक उठक-बैठक लगाने लगता है। इसके बाद युवक जीवन में दोबारा ऐसी गलती नहीं करने की बात भी कहता है। इस वीडियो को लेकर गांव में भी रोष है।
एसपी देहात सागर जैन का कहना है कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना बताया जा रहा है लेकिन अभी तक वीडियो संज्ञान में नहीं आई है। अगर पीड़ित व्यक्ति कोई शिकायत करता है तो पूरे मामले की जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
