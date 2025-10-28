Viral मेरठ के बाद अब सहारनपुर में माफी मंगवाने और उठक-बैठक लगवाने का वीडियो वायरल

वायरल वीडियो देवबंद क्षेत्र के गांव मीरगपुर का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक युवक माफी मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरे के पीछे खड़ा दूसरा युवक इसे डांटता और सजा सुनाता हुआ सुनाई पड़ता है लेकिन वह दिखाई नहीं देता। हालांकि वीडियो मीरगपुर गांव का बताया जा रहा है लेकिन ''पत्रिका'' इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है। वीडियो वायरल होने के बाद घटना की जांच शुरू हो गई है। अब पुलिस जांच पड़ताल में ही पता चलेगा कि वीडियो और घटना कितनी सही है। फिलहाल यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।