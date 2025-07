पूर्व सांसद दानिश अली का बड़ा हमला, बोले- सरकार नहीं चाहती कि गरीब का बच्चा पढ़े और सवाल करे

Big attack by former MP Danish Ali in Sambhal: अमरोहा के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली ने उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। संभल में कांग्रेस जिलाध्यक्ष आरिफ तुर्की के आवास पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि योगी सरकार की नीतियां गरीब, दलित और वंचित तबकों के खिलाफ हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने और सार्वजनिक संस्थानों को खत्म करने की साजिश कर रही है।