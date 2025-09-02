लोन के बदले घूस की मांग, सीबीआई ने दो अधिकारियों को किया गिरफ्तार

सीबीआई ने 2 सितंबर को दर्ज मामले में बताया कि शिकायतकर्ता और उसकी बहन चंदौसी में रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाते हैं। व्यापार विस्तार के लिए शिकायतकर्ता की बहन ने ‘मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना’ के तहत 3 लाख रुपये के ऋण के लिए आवेदन किया था। बैंक ने 2.70 लाख रुपये का ऋण मंजूर किया, जिसमें से 1,82,500 रुपये जारी कर दिए गए, लेकिन शेष राशि रोक दी गई।