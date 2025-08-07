हमारी सरकार में सिर्फ दंगाई असुरक्षित… बाकि सब सुरक्षित, संभल में गरजे योगी, 546 करोड़ की दी सौगात

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को संभल में 546.25 करोड़ रुपये की 221 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर जिले को विकास की नई सौगात दी। इनमें राजकीय महाविद्यालय और नवीन रिजर्व पुलिस लाइन जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। सीएम ने कहा, 'हमारी सरकार में सिर्फ दंगाई असुरक्षित हैं, बाकी सब सुरक्षित हैं।' संभल पहुंचने पर योगी के हेलिकॉप्टर ने शाही जामा मस्जिद के ऊपर तीन राउंड लगाए। 24 नवंबर, 2024 को इसी मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इसमें गोली लगने से 4 लोगों की मौत हो गई थी।
सीएम योगी ने 108 परियोजनाओं का शिलान्यास और 113 का लोकार्पण किया। नवीन पुलिस लाइन के लिए 200 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। जनसभा में उनका स्वागत भगवान कल्कि की तस्वीर भेंटकर किया गया। सीएम ने कहा, संभल भगवान कल्कि की पवित्र धरती है। यह आस्था का केंद्र है, और हम इसकी विरासत को संजोने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा, हमारी सरकार में सभी सुरक्षित हैं, केवल दंगाई असुरक्षित हैं। संभल ने दंगाइयों से लड़ने की नई ताकत दी है। जिन्होंने इस पवित्र धरती के साथ पाप किया, उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले अराजकता थी, न व्यापारी सुरक्षित थे, न बेटियां। अब यूपी की जनता सुरक्षित महसूस करती है।
रक्षाबंधन के अवसर पर सीएम ने ऐलान किया कि तीन दिन तक बहनें एक सहयात्री के साथ मुफ्त बस यात्रा कर सकेंगी। उन्होंने कहा, यह सरकार की ओर से बहनों के लिए उपहार है। साथ ही, 14 साल बाद संभल को जिला मुख्यालय का दर्जा मिलने और फोर-लेन सड़क सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है।
सीएम ने 'एक जिला एक उत्पाद' योजना के तहत संभल को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संभल को फोर-लेन सड़क से जोड़ा जाएगा, क्योंकि यह आस्था का केंद्र है। विष्णु पुराण और श्रीमद्भागवत पुराण में भगवान कल्कि के अवतार का उल्लेख है।