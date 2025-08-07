हमारी सरकार में सिर्फ दंगाई असुरक्षित… बाकि सब सुरक्षित, संभल में गरजे योगी, 546 करोड़ की दी सौगात

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को संभल में 546.25 करोड़ रुपये की 221 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर जिले को विकास की नई सौगात दी। इनमें राजकीय महाविद्यालय और नवीन रिजर्व पुलिस लाइन जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। सीएम ने कहा, 'हमारी सरकार में सिर्फ दंगाई असुरक्षित हैं, बाकी सब सुरक्षित हैं।' संभल पहुंचने पर योगी के हेलिकॉप्टर ने शाही जामा मस्जिद के ऊपर तीन राउंड लगाए। 24 नवंबर, 2024 को इसी मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इसमें गोली लगने से 4 लोगों की मौत हो गई थी।