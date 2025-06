Sambhal: 150 साल पुरानी बावड़ी के संरक्षण की कवायद तेज, टीन शेड और चारदीवारी का निर्माण शुरू, सुरक्षा में लगा पीएसी बल

सम्भल•Jun 02, 2025 / 08:04 pm• Mohd Danish

Efforts to conserve 150-year-old stepwell are in full swing Sambhal: संभल के चंदौसी में मोहल्ला लक्ष्मणगंज स्थित 150 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी को संरक्षित करने के लिए नगर पालिका ने एक बार फिर काम तेज कर दिया है। बरसात के मौसम को देखते हुए प्रशासन ने बावड़ी की सुरक्षा हेतु टीन शेड और चारदीवारी के निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी है। साथ ही, सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस और पीएसी बल की तैनाती भी की गई है।

शिकायत के बाद जागा प्रशासन यह मामला 21 दिसंबर 2024 को तब उजागर हुआ जब सामाजिक कार्यकर्ता कौशल किशोर वंदे मातरम् ने संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया और एसपी कृष्ण विश्नोई से अवैध कब्जे की शिकायत की थी। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और कार्यवाही शुरू की गई। एएसआई की रिपोर्ट के बाद रोकी गई थी खुदाई फरवरी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की टीम ने बावड़ी का निरीक्षण किया। जांच में दूसरे तल की स्थिति कमजोर मिलने और गैस रिसाव की आशंका के चलते खुदाई कार्य रोक दिया गया था। अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोज़र इस बावड़ी की सीमा में गुलनाज बी का 90 गज का मकान आता था। नगर पालिका ने 10 जनवरी को उन्हें अवैध निर्माण का नोटिस दिया, जिसके बाद मकान का 50 गज हिस्सा ध्वस्त किया गया और परिवार को अन्यत्र स्थानांतरित होना पड़ा। फिलहाल वे 45 गज में नया निर्माण कर रह रहे हैं। यह भी पढ़ें रील बनाने के चक्कर में गंगा में कूदा युवक, तीन दिन बाद मिला शव, परिवार में छाया मातम प्रवेश पर प्रतिबंध, सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम डीएम के निर्देश पर अब बावड़ी पर वाटरप्रूफ टेंट लगाने और सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित कर दिया गया है और पीएसी बल की तैनाती के साथ पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। डीएम के निर्देश पर अब बावड़ी पर वाटरप्रूफ टेंट लगाने और सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित कर दिया गया है और पीएसी बल की तैनाती के साथ पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि यह ऐतिहासिक धरोहर शहर की विरासत है और इसके संरक्षण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।