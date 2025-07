एक साथ गांव पहुंचे पांच शव, श्मशान में बदला गांव, सीएम और पीएम राहत कोष से आर्थिक सहायता की घोषणा

Five bodies reached village together in sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के जुनावई थाना क्षेत्र के हरगोविंदपुर गांव में शनिवार को उस वक्त कोहराम मच गया जब एक सड़क हादसे में मारे गए पांच युवकों के शव गांव पहुंचे। शुक्रवार को बारात लेकर निकले आठ युवक एक भीषण हादसे का शिकार हो गए थे, जिसमें मौके पर ही पांच और इलाज के दौरान तीन अन्य की मौत हो गई।