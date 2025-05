संभल सीओ के खिलाफ पूर्व IPS ने दर्ज बयान कराए, बोले- क्लीन चिट देना गलत, कार्रवाई की मांग की

Sambhal CO News: यूपी के संभल में सीओ अनुज कुमार चौधरी के खिलाफ पुलिस सेवा नियमों के उल्लंघन और विवादित बयान देने के आरोप में आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने शिकायत दर्ज कराई थी।

सम्भल•May 05, 2025 / 06:10 pm• Mohd Danish

Former IPS recorded statement against Sambhal CO: सीओ अनुज कुमार चौधरी के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत को लेकर आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर सोमवार को संभल पहुंचे। उन्होंने मुरादाबाद मार्ग स्थित एएसपी उत्तरी श्रीश चंद्र के कार्यालय में पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया।

सेवा नियमों के उल्लंघन का आरोप अमिताभ ठाकुर ने सीओ अनुज कुमार चौधरी पर पुलिस सेवा नियमावली के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उनकी शिकायत में कहा गया है कि सीओ वर्दी में रहते हुए सार्वजनिक जुलूस में गदा हाथ में लेकर शामिल हुए, जो पुलिस नियमों का उल्लंघन है। विवादित बयान को लेकर बढ़ा मामला शिकायत में यह भी उल्लेख है कि सीओ अनुज कुमार चौधरी ने साल भर के 52 जुमे और एक दिन होली को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी देखी गई और मामला तूल पकड़ गया। बयान दर्ज कराने को बुलाया गया पूर्व आईपीएस इन्हीं मामलों की जांच के तहत पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने एएसपी कार्यालय में पूरी जानकारी जांच अधिकारियों को दी। यह भी पढ़ें पुलिस कस्टडी में आरोपी ने काटा अपना गला, दो पुलिसकर्मी निलंबित, लापरवाही पर एसपी ने लिया एक्शन सीओ का तबादला, दी गई नई जिम्मेदारी इस बीच एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कार्रवाई करते हुए सीओ अनुज कुमार चौधरी का तबादला संभल से कर दिया है। अब उन्हें चंदौसी सर्किल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बीच एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कार्रवाई करते हुए सीओ अनुज कुमार चौधरी का तबादला संभल से कर दिया है। अब उन्हें चंदौसी सर्किल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।