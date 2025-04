संभल में खेत में भैंस घुसने पर चले लाठी-डंडे, महिला समेत दो लोगों को पीटा, आरोपी फरार

Sambhal News: यूपी के संभल में मक्के के खेत में भैंस घुसने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान लाठी-डंडों से हमला किया गया, जिसमें दो महिलाएं घायल हो गईं।

सम्भल•Apr 27, 2025 / 08:57 pm• Mohd Danish

संभल में खेत में भैंस घुसने पर चले लाठी-डंडे..

Lathi-charge was done when buffalo entered field In Sambhal: संभल के थाना हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र के एक गांव में मक्के के खेत में भैंस घुसने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और एक पक्ष ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

भैंस के खेत में घुसने से भड़का विवाद जानकारी के अनुसार, सिरसी निवासी नेमवती की भैंस पिंटू के खेत में चली गई थी। इस पर नेमवती ने पिंटू से बात की, लेकिन पिंटू गाली-गलौज पर उतर आया। बात बढ़ने पर पिंटू ने अपने परिजनों को मौके पर बुला लिया। महिलाओं पर लाठी-डंडों से हमला इसके बाद पिंटू, बृजपाल, दिनेश, रामौतार, रिंकू और रामवती ने नेमवती और सोनम पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। हमलावर फरार, वीडियो हुआ वायरल हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह भी पढ़ें यात्रियों के लिए राहत, यूपी-बिहार के बीच दौड़ेंगी समर स्पेशल ट्रेनें, जानिए टाइम टेबल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर की कार्रवाई घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। थाना प्रभारी अनुज कुमार तोमर ने बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत पर मेडिकल परीक्षण कराया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। थाना प्रभारी अनुज कुमार तोमर ने बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत पर मेडिकल परीक्षण कराया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।