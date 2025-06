Sambhal News: आसमानी बिजली ने ली किशोरी की जान, दंपती झुलसे, हालत गंभीर, मां का रो-रोकर बुरा हाल

Sambhal News: यूपी के संभल जिले में खेत में काम कर रहे एक ही परिवार पर बिजली गिरने से 16 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई, जबकि उसका भाई और भाभी गंभीर रूप से झुलस गए।

सम्भल•Jun 15, 2025 / 06:56 pm• Mohd Danish

Sambhal News: आसमानी बिजली ने ली किशोरी की जान | Image Source – Social Media

Lightning took life of a teenager in Sambhal: संभल जिले के रजपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोलनपुर डांडा गांव में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। खेत में काम कर रहे एक ही परिवार पर बिजली गिरने से 16 वर्षीय किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई और भाभी गंभीर रूप से झुलस गए।

गंगा किनारे खेत में मेंथा की फसल काट रहे थे अतर सिंह अपने परिवार के साथ सुबह करीब 6 बजे खेतों में मेंथा की फसल की कटाई करने गए थे। उनके साथ बेटा राजेश, बहू किशनवती, बेटी रतनेश, पोती संजना और अन्य सदस्य केशव, लवकुश, मिथिलेश भी मौजूद थे। बारिश से बचने के लिए मचान की झोपड़ी में बैठे थे कटाई के दौरान अचानक आंधी और तेज बारिश शुरू हो गई। परिवार के सभी सदस्य खेत में बने मचान की झोपड़ी में शरण ले ली। उसी दौरान अचानक तेज गरज के साथ बिजली झोपड़ी पर गिर गई। रतनेश की मौके पर मौत, दंपती झुलसे बिजली गिरने से अतर सिंह की 16 वर्षीय बेटी रतनेश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बेटा राजेश और बहू किशनवती बुरी तरह झुलस गए। दोनों को रजपुरा सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। यह भी पढ़ें यूपी में 48 घंटे में दस्तक देगा मानसून, भारी बारिश की चेतावनी, मिलेगी गर्मी से राहत गांव में मचा कोहराम, मां का रो-रोकर बुरा हाल हादसे के बाद खेतों में मौजूद लोगों और परिजनों में कोहराम मच गया। ग्रामीणों की मदद से घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। बेटी की मौत और बेटे-बहू की हालत गंभीर होने से मां खेमवती समेत परिवार के अन्य सदस्य सदमे में हैं। हादसे के बाद खेतों में मौजूद लोगों और परिजनों में कोहराम मच गया। ग्रामीणों की मदद से घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। बेटी की मौत और बेटे-बहू की हालत गंभीर होने से मां खेमवती समेत परिवार के अन्य सदस्य सदमे में हैं।