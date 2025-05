शहीद की बेटी ने जताई सेना में भर्ती की इच्छा, डेढ़ साल की उम्र में उठ गया था पिता का साया, मां ने किया सपोर्ट

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल की 17 वर्षीय दीक्षा सिंह, शहीद अमित कुमार सिंह की बेटी हैं, जिन्होंने सेना में भर्ती होकर देश सेवा का संकल्प लिया है।

Martyr daughter expressed her wish to join army in Sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले की रहने वाली 17 वर्षीय दीक्षा सिंह ने भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने की इच्छा जताई है। दीक्षा के पिता, शहीद अमित कुमार सिंह, 6 अप्रैल 2010 को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में ऑपरेशन ग्रीन हंट के दौरान नक्सली हमले में वीरगति को प्राप्त हो गए थे।