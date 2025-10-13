आजम-मोहिबुल्लाह तकरार पर बोलीं सपा सांसद रुचि वीरा, कहा- जेल में न टीवी न मोबाइल, कैसे पहचानेंगे

Ruchi veera statement on azam khan mohibbullah nadvi: सपा सांसद रुचि वीरा रविवार को संभल में एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने सपा नेता आज़म खान और मोहिबुल्लाह के बीच कथित तकरार की खबरों को पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी के भीतर फूट की बातें निराधार हैं और सपा को अपनी ऊर्जा भाजपा से लड़ने में लगानी चाहिए, न कि आपसी मतभेदों में।