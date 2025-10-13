आजम-मोहिबुल्लाह तकरार पर बोलीं सपा सांसद रुचि वीरा, कहा- जेल में न टीवी न मोबाइल, कैसे पहचानेंगे

आजम-मोहिबुल्लाह तकरार पर बोलीं सपा सांसद रुचि वीरा | Image Source - 'X' @Ruchi_Veera
Ruchi veera statement on azam khan mohibbullah nadvi: सपा सांसद रुचि वीरा रविवार को संभल में एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने सपा नेता आज़म खान और मोहिबुल्लाह के बीच कथित तकरार की खबरों को पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी के भीतर फूट की बातें निराधार हैं और सपा को अपनी ऊर्जा भाजपा से लड़ने में लगानी चाहिए, न कि आपसी मतभेदों में।
रुचि वीरा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और संस्थापक नेताओं में से एक हैं और उनका सम्मान हर कार्यकर्ता का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि आजम साहब बड़े हैं, उन्होंने जिस दौर की तकलीफें देखी हैं, वो कोई साधारण बात नहीं। अगर उन्होंने किसी बात पर कुछ कहा भी है, तो छोटे कार्यकर्ताओं को उस पर प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए।
आज़म खान द्वारा किसी सांसद को न पहचानने के सवाल पर रुचि वीरा ने बेहद संयमित जवाब दिया। उन्होंने कहा, “जेल में न अखबार होते हैं, न टेलीविजन और न ही मोबाइल। ऐसे में जो व्यक्ति सालों तक बंद रहा हो, उसके लिए बाहर के चेहरों को पहचानना मुश्किल हो सकता है। इसमें किसी तरह का विवाद तलाशना गलत होगा।
सांसद वीरा ने ज़ोर देकर कहा कि सपा को आपसी झगड़ों में उलझने के बजाय बीजेपी से मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने कहा, “आजम खान मेरे बड़े भाई जैसे हैं और वो सिर्फ हमारी पार्टी ही नहीं बल्कि देश के भी बहुत बड़े नेता हैं। हमें उनका सम्मान करते हुए एकजुट होकर मिशन 2027 की तैयारी करनी चाहिए।”
रुचि वीरा ने कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि अगर किसी को कोई शिकायत या असहमति है, तो उसे सार्वजनिक रूप से बयान देने के बजाय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी अनुशासन सबसे बड़ी ताकत है और इसे बनाए रखना सभी का कर्तव्य है।
उन्होंने आजम खान पर दर्ज 114 मुकदमों का जिक्र करते हुए कहा कि जब कोई नेता इतने कठिन दौर से गुजर रहा हो, तो पार्टी के साथियों को संयम और एकजुटता दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य किसी पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि पार्टी को मजबूत बनाना होना चाहिए।”
बिहार चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए रुचि वीरा ने कहा कि समाजवादी पार्टी दलितों, पिछड़ों और कमजोरों को साथ लेकर चल रही है और यही फार्मूला 2027 में काम करेगा। उन्होंने कहा, “आज सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और आने वाले समय में मेहनत से हम यूपी में सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे - हमें इस पर पूरा भरोसा है।”
बड़ी खबरेंView All
सम्भल
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग