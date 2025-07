Sambhal News: संभल में डीजे पर नाचने को लेकर बवाल, दूल्हा भागा, पुलिस पर पथराव, दो दरोगा घायल, 22 गिरफ्तार

Sambhal Crime News: संभल में शादी समारोह के दौरान डीजे पर नाचने को लेकर घरातियों और बारातियों में विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया। पुलिस पहुंची तो उस पर भी पथराव हुआ, जिसमें दो दरोगा और दो सिपाही घायल हो गए।

Ruckus over dancing on DJ in Sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल के धनारी थाना क्षेत्र के दरौली गांव में सोमवार रात शादी समारोह के दौरान डीजे पर नाचने को लेकर बवाल मच गया। घरातियों और बारातियों के बीच जमकर मारपीट हुई। मामला इतना बढ़ गया कि सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर भी पथराव कर दिया गया। इस घटना में दो दरोगा और दो सिपाही घायल हो गए।

पुलिस पर पथराव, दरोगा व सिपाही घायल हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को भी आक्रोश का सामना करना पड़ा। पथराव में दरोगा बसंत कुमार और अंकित कुमार के सिर फट गए, जबकि सिपाही पवन ढाका और अक्षय कुमार को भी चोटें आई हैं। सभी घायल पुलिसकर्मियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की सख्ती, 22 गिरफ्तार पथराव और उपद्रव के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और दौड़ा-दौड़ाकर उपद्रवियों को पीटा। इस मामले में पुलिस ने 40 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है और अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शेष आरोपियों की तलाश जारी है। दूल्हा बारात लेकर भागा, शादी टली विवाद के बाद बारात बिना शादी किए ही लौट गई। दूल्हा और उसके रिश्तेदार रात में ही मौके से भाग निकले। इससे शादी नहीं हो सकी और दुल्हन का रो-रोकर बुरा हाल है। यह भी पढ़ें ड्यूटी से गायब रहे 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड, बिना सूचना के छुट्टी से नहीं लौटे थे सभी पुलिसकर्मी, विभागीय जांच शुरू एसपी का बयान एसपी कृष्ण विश्नोई ने बताया कि घटना में शामिल कुल 40 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिनमें से 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। एसपी कृष्ण विश्नोई ने बताया कि घटना में शामिल कुल 40 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिनमें से 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

