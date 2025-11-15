Patrika LogoSwitch to English

सपा सांसद ने बिहार में हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा; बोले- 10 से 15 हजार लोगों के नाम काटे गए

UP Politics: समाजवादी पार्टी के सांसद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव आयोग की वजह से NDA की जीत हुई है।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Harshul Mehra

Nov 15, 2025

bihar elections, bihar election results, bihar election results update, zia ur rehman barq, big statement by sp mp zia ur rehman barq, sambhal news, up news, uttar pradesh news, up politics, uttar pradesh politics, बिहार चुनाव, बिहार चुनाव परिणाम, बिहार चुनाव परिणाम अपडेट, जिया उर रहमान बर्क,सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क का बड़ा बयान, संभल न्यूज, यूपी न्यूज, उत्तर प्रदेश न्यूज, यूपी राजनीति, उत्तर प्रदेश राजनीति,

सपा सांसद ने बिहार में हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा। प्रतीकात्मक तस्वीर

UP Politics: बिहार चुनाव में NDA को प्रचंड जीत मिली है। समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने चुनाव आयोग पर NDA को जिताने का गंभीर आरोप लगाया है।

जिया उर रहमान बर्क ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप

सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क ने कहा, ''बिहार में NDA की सरकार बनने में सबसे ज्यादा रोल चुनाव आयोग का है। आयोग ने चुनाव के समय SIR लाकर NDA की सहायता की है। इसकी वजह से बिहार की जनता अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाई और NDA को इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ।"

'10 से 15 हजार लोगों के नाम काटे गए'

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बर्क ने कहा कि हर विधानसभा में 10 से 15 हजार लोगों के नाम SIR के नाम पर काट दिए गए हैं। जिससे लोग मतदान नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि इतनी संख्या विधानसभा चुनाव में मायने रखती है। बर्क ने कहा कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से NDA का साथ दिया है, उससे पता चलता है कि बिहार में चुनाव कैसे जीता गया है।

'सभी लोग हार की समीक्षा करें'

उन्होंने कहा, '' मैं सभी पार्टियों से यहीं कहना चाहता हूं कि सभी लोग हार की समीक्षा करें। जिससे पता चल सके कि कैसे और कहां चूक हुई? जिसकी वजह से बिहार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। मैं जनता से अपील करता हूं कि इसके बाद SIR के जरिए किसी का नाम नहीं काटा जाए। साथ ही इसका फायदा BJP को नहीं मिल पाए।''

समाजवादी पार्टी BLO के संपर्क में है: जिया उर रहमान बर्क

सपा सांसद ने कहा कि समाजवादी पार्टी BLO के संपर्क में है। हमारा प्रयास है कि जैसे बिहार में SIR के जरिए वोटों की जो कटौती हुई है, उस तरह यूपी में ना हो पाए। बिहार चुनाव के दौरान लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी के दौरे पर सांसद जिया उर रहमान बर्क ने कुछ कहने से इनकार कर दिया।

Updated on:

15 Nov 2025 01:24 pm

Published on:

15 Nov 2025 01:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / सपा सांसद ने बिहार में हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा; बोले- 10 से 15 हजार लोगों के नाम काटे गए

