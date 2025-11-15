सपा सांसद ने बिहार में हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा; बोले- 10 से 15 हजार लोगों के नाम काटे गए

सपा सांसद ने बिहार में हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा। प्रतीकात्मक तस्वीर
UP Politics: बिहार चुनाव में NDA को प्रचंड जीत मिली है। समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने चुनाव आयोग पर NDA को जिताने का गंभीर आरोप लगाया है।
सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क ने कहा, ''बिहार में NDA की सरकार बनने में सबसे ज्यादा रोल चुनाव आयोग का है। आयोग ने चुनाव के समय SIR लाकर NDA की सहायता की है। इसकी वजह से बिहार की जनता अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाई और NDA को इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ।"
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बर्क ने कहा कि हर विधानसभा में 10 से 15 हजार लोगों के नाम SIR के नाम पर काट दिए गए हैं। जिससे लोग मतदान नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि इतनी संख्या विधानसभा चुनाव में मायने रखती है। बर्क ने कहा कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से NDA का साथ दिया है, उससे पता चलता है कि बिहार में चुनाव कैसे जीता गया है।
उन्होंने कहा, '' मैं सभी पार्टियों से यहीं कहना चाहता हूं कि सभी लोग हार की समीक्षा करें। जिससे पता चल सके कि कैसे और कहां चूक हुई? जिसकी वजह से बिहार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। मैं जनता से अपील करता हूं कि इसके बाद SIR के जरिए किसी का नाम नहीं काटा जाए। साथ ही इसका फायदा BJP को नहीं मिल पाए।''
सपा सांसद ने कहा कि समाजवादी पार्टी BLO के संपर्क में है। हमारा प्रयास है कि जैसे बिहार में SIR के जरिए वोटों की जो कटौती हुई है, उस तरह यूपी में ना हो पाए। बिहार चुनाव के दौरान लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी के दौरे पर सांसद जिया उर रहमान बर्क ने कुछ कहने से इनकार कर दिया।
