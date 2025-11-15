सपा सांसद ने बिहार में हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा; बोले- 10 से 15 हजार लोगों के नाम काटे गए

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बर्क ने कहा कि हर विधानसभा में 10 से 15 हजार लोगों के नाम SIR के नाम पर काट दिए गए हैं। जिससे लोग मतदान नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि इतनी संख्या विधानसभा चुनाव में मायने रखती है। बर्क ने कहा कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से NDA का साथ दिया है, उससे पता चलता है कि बिहार में चुनाव कैसे जीता गया है।