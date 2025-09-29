संभल में कच्ची दीवार गिरने से मासूम की दर्दनाक मौत, पिता गोद में लेकर दौड़ते रहे अस्पताल, रास्ते में बुझ गई जिंदगी

Boy dies wall collapse in Sambhal: संभल जिले की गुन्नौर तहसील के बबराला थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में रविवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। सात वर्षीय अमित नल पर नहा रहा था, तभी अचानक मकान की कच्ची दीवार भरभराकर गिर गई। हादसे की आवाज सुनकर पूरा परिवार दहशत में आ गया।