सम्भल

संभल में कच्ची दीवार गिरने से मासूम की दर्दनाक मौत, पिता गोद में लेकर दौड़ते रहे अस्पताल, रास्ते में बुझ गई जिंदगी

Sambhal News: यूपी के संभल में कच्ची दीवार गिरने से सात वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। घायल बच्चे को पिता अर्धनग्न अवस्था में गोद में उठाकर अस्पताल ले गया, लेकिन समय पर इलाज न मिलने से रास्ते में ही उसकी जान चली गई।

2 min read

सम्भल

image

Mohd Danish

Sep 29, 2025

sambhal boy dies wall collapse father carries son hospital

संभल में कच्ची दीवार गिरने से मासूम की दर्दनाक मौत | AI Generated Image

Boy dies wall collapse in Sambhal: संभल जिले की गुन्नौर तहसील के बबराला थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में रविवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। सात वर्षीय अमित नल पर नहा रहा था, तभी अचानक मकान की कच्ची दीवार भरभराकर गिर गई। हादसे की आवाज सुनकर पूरा परिवार दहशत में आ गया।

मलबे में दबा बच्चा, परिजनों ने निकाला बाहर

दीवार गिरते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े। उन्होंने तुरंत मलबे को हटाकर घायल अमित को बाहर निकाला। बच्चे की हालत गंभीर थी, जिसके बाद उसका पिता दुर्गेश उसे गोद में उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) गुन्नौर की ओर भागा।

अस्पताल में आधे घंटे तक नहीं मिला इलाज

गांव से सीएचसी पहुंचने के बाद पिता ने घायल बेटे को डॉक्टरों के हवाले किया, लेकिन आरोप है कि वहां लगभग आधे घंटे तक बच्चे को कोई इलाज नहीं मिला। इंतजार से निराश पिता घायल बेटे को अर्धनग्न अवस्था में ही बाइक से अलीगढ़ ले जाने लगा।

रास्ते में बुझ गई मासूम की जिंदगी

करीब दोपहर 2 बजे जब पिता घायल बेटे को अलीगढ़ ले जा रहा था, तभी अतरौली के निकट मासूम अमित ने दम तोड़ दिया। परिजन उसे तुरंत अतरौली के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

गांव में मातम का माहौल

शाम करीब 4 बजे जब पिता बेटे का शव गोद में लेकर गांव लौटा, तो घर पर चीख-पुकार मच गई। मां प्रीति अपने बेटे का शव देखकर बेहोश हो गईं। पूरे गांव में मातम छा गया और लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए।

स्वास्थ्य विभाग ने दी सफाई

सीएचसी गुन्नौर के चिकित्सा अधीक्षक प्रभारी डॉ. राजकिशोर ने कहा कि पिता घायल बेटे को लेकर आए थे। उन्हें इंतजार करने के लिए कहा गया था, लेकिन वे बच्चे को वापस ले गए। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि समय पर इलाज मिलता तो शायद मासूम की जान बच सकती थी।

8 साल की मासूम से हैवानियत, मुरादाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में दबोचा दरिंदगी करने वाला शैतान; पैर में मारी गोली
मुरादाबाद

29 Sept 2025 10:22 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / संभल में कच्ची दीवार गिरने से मासूम की दर्दनाक मौत, पिता गोद में लेकर दौड़ते रहे अस्पताल, रास्ते में बुझ गई जिंदगी

सम्भल

उत्तर प्रदेश

Sambhal News: क्या संभल का बदलेगा नाम? शिक्षा मंत्री गुलाब देवी की बड़ी मांग; मुख्यमंत्री से की अपील

gulaab devi demand change sambhal to kalki nagar
सम्भल

ASP अनुज चौधरी का ट्रांसफर! सांसद बर्क का बड़ा बयान, बोले- उनके जाने के बाद अब संभल में शांति रहेगी

asp anuj chaudhary transfer samajwadi mp remarks Barq sambhal peace
सम्भल

Sambhal News: संभल दंगों की असल कहानी बड़े पर्दे पर! 'संभल फाइल्स' की शूटिंग जल्द होगी शुरू

sambhal communal riots movie amit jani filming details
सम्भल

संभल से ASP अनुज चौधरी की शानदार विदाई! बहादुरी, ईमानदारी और जनता के दिल में बनाई अपनी अलग पहचान

sambhal asp anuj chaudhary farewell public tribute
सम्भल

संभल में बोले सांसद जियाउर्रहमान बर्क! पीएम को आरआरएस प्रमुख ने नहीं दी जन्मदिन की बधाई, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं

sambhal mp jiaur rahman bark pm modi birthday rss mohan bhagwat
सम्भल
