भीषण ठंड में आधी रात प्रशासन का एक्शन, संभल की गलियों में DM-SP ने खुद संभाली कमान; बिजली चोरों पर दबिश

DM-SP raid power theft sambhal:संभल में बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन ने भीषण ठंड में बड़ा और सख्त अभियान चलाया। रविवार देर रात शुरू हुए इस अभियान में जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) खुद भारी पुलिस बल और बिजली विभाग की टीम के साथ सड़कों और गलियों में उतरे। करीब एक साल के लंबे अंतराल के बाद हुई इस कार्रवाई में प्रशासन ने आधी रात के बाद छापेमारी शुरू की, जो भोर करीब 4 बजे तक चली। अचानक हुई इस सख्ती से इलाके में हड़कंप मच गया और अवैध बिजली इस्तेमाल करने वालों को संभलने तक का मौका नहीं मिला।