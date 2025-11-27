संभल दंगा: 47 साल पहले मार कर फेंका था शव, कंकाल ढूंढने के लिए अब शुरू हुई खुदाई

Sambhal 1978 riots latest update: संभल में एक और कुआं मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जिसके ऊपर एक चबूतरा बना दिया गया था। चबूतरा टूटने के बाद कुआं दिखाई पड़ने लगा। दंगा पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर बताया कि इस कुएं में व्यापारी को मार कर फेंका गया था। अब प्रशासन कुएं की खुदाई कर रहा है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि यह कुआं मुस्लिम बहुल इलाके में मिला है। दंगा पीड़ित परिवार ने प्रशासन को पत्र लिखकर कुएं की खुदाई की मांग की थी। इसके बाद प्रशासन ने यह निर्णय लिया है।