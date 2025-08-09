9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सम्भल

संभल के चर्चित सीओ अनुज चौधरी को मिला इनाम, एएसपी बने

CO Anuj Chaudhary Promoted To ASP: चर्चित सीओ अनुज चौधरी को एडिशनल एसपी (एएसपी) बनया गया है। प्रमोशन का आदेश शुक्रवार देर रात जारी किया गया। वह संभल हिंसा के दौरान अपने बयान से चर्चा में आए थे।

सम्भल

Aman Pandey

Aug 09, 2025

Sambhal violence, CO Anuj Chaudhary Promoted To ASP, Additional SP Uttar Pradesh, UP Police promotion, sports quota officer, first ASP from sports quota, Yogi Adityanath support, communal harmony statement, UP Police news, Anuj Chaudhary promotion, Uttar Pradesh law and order
चर्चित सीओ अनुज चौधरी को एडिशनल एसपी (एएसपी) बनया गया है। PC: IANS

CO Anuj Chaudhary Promoted To ASP: संभल हिंसा के बाद सुर्खियों में आए सीओ अनुज चौधरी को पदोन्नति मिल गई है। सरकार ने उन्हें एडिशनल एसपी (एएसपी) के पद पर नियुक्त किया है। अनुज चौधरी 2012 बैच के पीपीएस अधिकारी हैं। वह स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुए थे। अनुज चौधरी स्पोर्ट्स कोटे से इस पद तक पहुंचने वाले यूपी पुलिस के पहले अफसर बन गए हैं।

इन नामों पर हुई थी चर्चा

यूपी में एडिशनल एसपी के 41 पद रिक्त थे। इसको इसको लेकर 2 अगस्त को पुलिस विभाग में बैठक हुई थी। विभागीय प्रोन्नति समिति (DPC) की बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव एसपी गोयल ने की थी। इसमें डीजीपी राजीव कृष्ण, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एम. देवराज और गृह विभाग के अधिकारी शामिल थे। इस दौरान 29 डिप्टी एसपी के नामों पर चर्चा हुई थी। अंत में अनुज चौधरी का प्रमोशन देने का फैसला लिया गया।

ये भी पढ़ें

कौन हैं अनुज चौधरी और क्यों हैं सोशल मीडिया पर चर्चा में ? 
सम्भल
Anuj Choudhary

अनुज चौधरी ने क्या कहा था

अनुज चौधरी संभल हिंसा के बाद सुर्खियों में आए थे। दरअसल, संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा हुई थी। इसमें चार लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से संभल में सुरक्षा व्यवस्‍था टाइट कर दी गई थी। 14 मार्च को होली और रमज़ान का दूसरा जुमा भी था। शांति समिति की बैठक के बाद अनुज चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा था, "जिस प्रकार से मुस्लिम ईद का इंतज़ार करते हैं, उसी तरह हिंदू होली का। साल में एक बार होली का त्योहार आता है, जबकि जुमा साल में 52 बार आता है। यदि किसी को लगता है होली के रंग से उसका धर्म भ्रष्ट होता है तो वह घर से ना निकले। अगर कोई घर से निकलता है तो दिल बड़ा होना चाहिए। अगर कोई होली के दिन सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

सीएम योगी ने किया था समर्थन

सीएम योगी ने अनुज चौधरी के इस बयान का समर्थन किया था। कहा था- पहलवान है, पहलवान की तरह ही बोलेगा। अब अनुज चौधरी को प्रमोशन दिया गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Aug 2025 09:58 am

Published on:

09 Aug 2025 09:50 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / संभल के चर्चित सीओ अनुज चौधरी को मिला इनाम, एएसपी बने

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.