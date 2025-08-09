संभल के चर्चित सीओ अनुज चौधरी को मिला इनाम, एएसपी बने

CO Anuj Chaudhary Promoted To ASP: संभल हिंसा के बाद सुर्खियों में आए सीओ अनुज चौधरी को पदोन्नति मिल गई है। सरकार ने उन्हें एडिशनल एसपी (एएसपी) के पद पर नियुक्त किया है। अनुज चौधरी 2012 बैच के पीपीएस अधिकारी हैं। वह स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुए थे। अनुज चौधरी स्पोर्ट्स कोटे से इस पद तक पहुंचने वाले यूपी पुलिस के पहले अफसर बन गए हैं।
यूपी में एडिशनल एसपी के 41 पद रिक्त थे। इसको इसको लेकर 2 अगस्त को पुलिस विभाग में बैठक हुई थी। विभागीय प्रोन्नति समिति (DPC) की बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव एसपी गोयल ने की थी। इसमें डीजीपी राजीव कृष्ण, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एम. देवराज और गृह विभाग के अधिकारी शामिल थे। इस दौरान 29 डिप्टी एसपी के नामों पर चर्चा हुई थी। अंत में अनुज चौधरी का प्रमोशन देने का फैसला लिया गया।
अनुज चौधरी संभल हिंसा के बाद सुर्खियों में आए थे। दरअसल, संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा हुई थी। इसमें चार लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से संभल में सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई थी। 14 मार्च को होली और रमज़ान का दूसरा जुमा भी था। शांति समिति की बैठक के बाद अनुज चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा था, "जिस प्रकार से मुस्लिम ईद का इंतज़ार करते हैं, उसी तरह हिंदू होली का। साल में एक बार होली का त्योहार आता है, जबकि जुमा साल में 52 बार आता है। यदि किसी को लगता है होली के रंग से उसका धर्म भ्रष्ट होता है तो वह घर से ना निकले। अगर कोई घर से निकलता है तो दिल बड़ा होना चाहिए। अगर कोई होली के दिन सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
सीएम योगी ने अनुज चौधरी के इस बयान का समर्थन किया था। कहा था- पहलवान है, पहलवान की तरह ही बोलेगा। अब अनुज चौधरी को प्रमोशन दिया गया है।