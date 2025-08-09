संभल के चर्चित सीओ अनुज चौधरी को मिला इनाम, एएसपी बने

अनुज चौधरी संभल हिंसा के बाद सुर्खियों में आए थे। दरअसल, संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा हुई थी। इसमें चार लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से संभल में सुरक्षा व्यवस्‍था टाइट कर दी गई थी। 14 मार्च को होली और रमज़ान का दूसरा जुमा भी था। शांति समिति की बैठक के बाद अनुज चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा था, "जिस प्रकार से मुस्लिम ईद का इंतज़ार करते हैं, उसी तरह हिंदू होली का। साल में एक बार होली का त्योहार आता है, जबकि जुमा साल में 52 बार आता है। यदि किसी को लगता है होली के रंग से उसका धर्म भ्रष्ट होता है तो वह घर से ना निकले। अगर कोई घर से निकलता है तो दिल बड़ा होना चाहिए। अगर कोई होली के दिन सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।