हिजाब बैन के 'सुप्रीम' फैसले पर SP सांसद के बिगड़े बोल, कहा- लड़कियां बेपर्दा घूमेंगी तो आवारगी बढ़ेगी

कर्नाटक में हिजाब पर बैन मामले में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि अगर हिजाब हटाया जाएगा तो लड़कियां बेपर्दा होकर घूमेंगी और आवारगी बढ़ने से हालात बिगड़ेंगे।

कर्नाटक में हिजाब पर बैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यूपी के संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क (SP MP Shafiqur Rehman Burq) ने अजीबोगरीब बयान दिया है। सांसद ने कहा है कि अगर हिजाब हटाया जाएगा तो लड़कियां बेपर्दा होकर घूमेंगी और आवारगी बढ़ने से हालात बिगड़ेंगे। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सारा माहौल बीजेपी का बिगड़ा हुआ है। हालांकि सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के इस बयान पर यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा (Former Cabinet Minister Mohsin Raza) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मोहसिन रजा ने सांसद के बयान को गैरजिम्मेदाराना बताते हुए उनसे मांफी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सपा सांसद को माफी मांगनी चाहिए। वह देश की लड़कियों को पढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वह तालिबानी समर्थक रहे हैं। इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं।

SP MP Shafiqur Rehman Burq strange statement on Supreme Court decision on the hijab ban in Karnataka