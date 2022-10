कान्हा की नगरी में क्रूज स्टीमर लाने की तैयारी, वृंदावन से गोकुल तक बनेगा जल मार्ग

ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने वृंदावन से गोकुल तक जल मार्ग विकसित करने की योजना बनाई है। यदि सब ठीक रहा तो आगले साल 2023, अक्टूबर तक यमुना नदी में छोटे क्रूज स्टीमर चलते दिखाई देंगे।

मथुरा आने वाले श्रद्धालुओं को जल्द ही क्रूज स्टीमर में बैठकर कान्हा की नगरी का दीदार करने का मौका मिलेगा। ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने वृंदावन से गोकुल तक जल मार्ग विकसित करने की योजना बनाई है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो आगले साल 2023 अक्टूबर तक शहर की यमुना नदी में छोटे क्रूज स्टीमर चलते दिखाई देंगे। इसके लिए जल मार्ग विकसित करने और क्रूज स्टीमर चलाने के लिए बुधवार को मथुरा में एक बैठक आयोजित की गई। कलेक्ट्रट सभागार में आयोजित बैठक के तहत अधिकारियों ने योजना से जुड़े प्रोजेक्ट का प्रजेंटेशन देखा गया।

Preparations to bring cruise steamer in Yamuna river in Mathura