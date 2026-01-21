एएसपी अनुज चौधरी पर मुकदमा का आदेश देने वाले जज के ट्रांसफर पर बवाल, अखिलेश यादव ने किया ट्वीट

मुख्य न्याय के मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर के स्थानांतरण पर वकील लोगों ने जमकर हंगामा किया। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया और स्थानांतरण रद्द करने की मांग की। अधिवक्ताओं का कहना था कि यह गलत ट्रांसफर हुआ है। अच्छे जज को सजा देने का अधिकार किसी को भी नहीं है। उन्होंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मांग की है कि विभांशु सुधीर का स्थानांतरण रद्द किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन के दबाव में विभांशु सुधीर का स्थानांतरण किया गया है। पूर्व अध्यक्ष राजेश यादव ने विभांशु सुधीर की कार्यप्रणाली की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था के लिए विभांशु सुधीर अच्छा काम कर रहे थे। उनके कार्यकाल में 8 दिनों में फैसले हुए हैं। एएसपी अनुज चौधरी और पुलिस के खिलाफ स्थानांतरण आदेश के कारण विभांशु सुधीर का स्थानांतरण किया गया है। जिसे रद्द किया जाए।