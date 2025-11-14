राहुल गांधी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर, ‘इंडियन स्टेट’ वाले बयान पर मचा था बवाल

उन्होंने 23 जनवरी 2025 को संभल स्थित MP-MLA कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। करीब 10 महीनों तक चली सुनवाई के दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से बहस हुई। कोर्ट ने साक्ष्यों, आरोपों और कानूनी प्रावधानों पर विचार करने के बाद 7 नवंबर को याचिका खारिज कर दी थी। जिससे राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली थी। अब सिमरन गुप्ता ने संभल के MP–MLA कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यहां से न्याय मिलेगा।