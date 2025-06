Sambhal: प्रेम में नाकाम युवक ने की आत्महत्या, मरने से पहले रिकॉर्ड किया वीडियो, कहा- मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूं

Sambhal News: प्रेम में असफल 22 वर्षीय युवक चरण सिंह ने गांव के बाहर पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया..

सम्भल•Jun 02, 2025 / 10:54 am• Mohd Danish

Youth who failed in love committed suicide in Sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के ऐंचोड़ा कंबोह थाना क्षेत्र के गांव सकतपुर में शनिवार देर शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई। गांव के 22 वर्षीय युवक चरण सिंह ने प्रेम में असफलता के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने साफ कहा कि उसकी मौत का जिम्मेदार वह खुद है और उसके परिवार को परेशान न किया जाए।

पेड़ से लटकता दिखा युवक, 40 मिनट का वीडियो मिला मोबाइल में जानकारी के अनुसार, चरण सिंह ने गांव के बाहर एक पेड़ पर फंदा लगाकर जान दी। घटना से पहले उसने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और आत्महत्या की पूरी घटना रिकॉर्ड की। लगभग 40 मिनट के इस वीडियो में वह कहता नजर आ रहा है, “मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मेरे परिवार को किसी तरह की कानूनी कार्रवाई या परेशानी में न डाला जाए।” ग्रामीणों में चर्चा- प्रेम में असफलता बनी कारण शव को पेड़ से लटकता देख गांव में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया और मोबाइल में मिला वीडियो कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि परिजन आत्महत्या के कारण पर स्पष्ट कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन गांव में चर्चा है कि चरण सिंह एक युवती से प्रेम करता था और उसी प्रेम में विफल होने पर उसने यह कदम उठाया। यह भी पढ़ें युवती की चाकुओं से गोदकर हत्या, मक्के के खेत में मिला शव, गांव में पसरा मातम, महिलाओं में दहशत मजदूरी करता था युवक, माता-पिता का पहले ही हो चुका था निधन ग्रामीणों ने बताया कि चरण सिंह के माता-पिता का पहले ही देहांत हो चुका था। उसका बड़ा भाई मजदूरी करता है और चरण सिंह भी कभी-कभी मजदूरी किया करता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अभी तक प्रेम प्रसंग को लेकर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। ग्रामीणों ने बताया कि चरण सिंह के माता-पिता का पहले ही देहांत हो चुका था। उसका बड़ा भाई मजदूरी करता है और चरण सिंह भी कभी-कभी मजदूरी किया करता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अभी तक प्रेम प्रसंग को लेकर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है।