एएसपी अनुज चौधरी को धमकाने वाला यूट्यूबर गिरफ्तार, तमंचा दिखाकर रंगदारी वसूली का भंडाफोड़

Threat asp anuj chaudhary sambhal: संभल पुलिस ने मशकूर रजा उर्फ 'दादा' को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। आरोपी पर सरकारी योजना के नाम पर ठगी करने और तमंचे के बल पर रंगदारी वसूलने का आरोप है। मशकूर रजा वही व्यक्ति है जिसने पहले फिरोजाबाद के एएसपी अनुज चौधरी को फोन पर धमकाया था।