एएसपी अनुज चौधरी को धमकाने वाला यूट्यूबर गिरफ्तार, तमंचा दिखाकर रंगदारी वसूली का भंडाफोड़

Sambhal News: संभल पुलिस ने मशकूर रजा उर्फ 'दादा' को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिस पर एएसपी अनुज चौधरी को धमकाने और तमंचे के बल पर रंगदारी वसूलने का आरोप था।

सम्भल

image

Aman Pandey

Oct 25, 2025

youtuber arrested ramdari threat asp anuj chaudhary sambhal

एएसपी अनुज चौधरी को धमकाने वाला यूट्यूबर गिरफ्तार | Image Source - 'X'

Threat asp anuj chaudhary sambhal: संभल पुलिस ने मशकूर रजा उर्फ 'दादा' को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। आरोपी पर सरकारी योजना के नाम पर ठगी करने और तमंचे के बल पर रंगदारी वसूलने का आरोप है। मशकूर रजा वही व्यक्ति है जिसने पहले फिरोजाबाद के एएसपी अनुज चौधरी को फोन पर धमकाया था।

पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला

थाना हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र के हंडालपुर निवासी योगेश कुमार ने पुलिस को शिकायत दी कि 8 अक्टूबर को डींगरपुर में चाय की दुकान पर उसकी मुलाकात मशकूर रजा से हुई। आरोपी ने खुद को प्रभावशाली बताते हुए योगेश को सरकारी योजनाओं के तहत 10 लाख रुपए का लाभ दिलाने का झांसा दिया और इसके लिए 1000 रुपए मांगे।

रंगदारी के लिए दी धमकी

योगेश ने बाद में जानकारी जुटाई और पता चला कि मशकूर रजा भोले-भाले लोगों को बहला-फुसलाकर पैसे लेता है और फिर धमकाकर रंगदारी वसूलता है। 19 अक्टूबर की शाम करीब 6:30 बजे, योगेश अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल से लौट रहा था, तभी मशकूर रजा ने उन्हें रोक कर धमकाते हुए 20 हजार रुपए की रंगदारी मांगी और तमंचा दिखाया।

भय के कारण पीड़ित ने तुरंत रिपोर्ट नहीं की

आरोपी ने पीड़ित को थाने में रिपोर्ट न करने की धमकी भी दी। डर के कारण योगेश ने तुरंत शिकायत दर्ज नहीं कराई, बल्कि पहले परिवार वालों को पूरी घटना बताई। इसके बाद पुलिस में औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराई गई।

पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को जेल भेजा

इंस्पेक्टर अनुज तोमर ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया और मशकूर रजा को रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

Oct 25, 2025

25 Oct 2025 10:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / एएसपी अनुज चौधरी को धमकाने वाला यूट्यूबर गिरफ्तार, तमंचा दिखाकर रंगदारी वसूली का भंडाफोड़

