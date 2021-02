संत कबीर नगर में हैवान बने पिता ने पेट्रोल डालकर बेटी को जिंदा जलाया, चार गिरफ्तार

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

संत कबीर नगर ( santkabeer nagar news ) झूठी शान की खातिर एक पिता ने बड़ी ही बेदर्दी से बेटी की हत्या ( murder ) करवा दी। पिता बेटी की मनमानी से परेशान था। झूठी शान के लिए उसने डेढ़ लाख रुपए देकर अपनी ही बेटी की हत्या का प्लान बनाया। इस वारदात में युवती का भाई और जीजा भी शामिल हुआ। पुलिस ने बहनोई समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि सुपारी किलर और उसका ड्राइवर अभी गिरफ्त से बाहर है।

घटनाक्रम के मुताबिक मूलरूप से गोरखपुर की रहने वाली रंजना ने अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेमी के साथ शादी कर ली थी। बाद में वह अपने घर वापस लौट आई थी लेकिन घर पर सुहागिन की तरह ही रहती थी। आर्मी से रिटायर्ड पिता को बेटी की है बात बर्दाश्त नहीं थी। बताया जाता है कि परिवार के लोगों ने कई बार रंजना को समझाया लेकिन वह नहीं मानी। बेटी की इसी जिद से परेशान होकर पिता ने उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा और घर से करीब 20 किलोमीटर दूर पेट्राेल से जलाकर बेटी काे मार डाला। मामला खुलने पर जब पुलिस ने हत्यारोपी पिता और बेटे को गिरफ्तार किया तो दोनों ने पुलिस को पूरी घटना बता दी।

( crime against women in up ) पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बेलघाट क्षेत्र के जितवारपुर के रहने वाले कैलाश यादव आर्मी से रिटायर हैं जिनकी तीन बेटियां और एक बेटा है। दाे बेटियाें और बेटे की शादी हाे चुकी है लेकिन उनकी सबसे छोटी बेटी 28 वर्षीय रंजना अविवाहित थी। क्षेत्र के ही रहने वाले एक युवक से रंजना के प्रेम संबध हाे गए। परिवार वालों काे यह मंजूर नहीं हुआ ते रंजना ने भागकर प्रेमी के साथ शादी कर ली। पिता की ओर से आरोपी युवक के खिलाफ बेटी के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया। बाद में लड़की के बयानाें के आधार पर यह मामला खतम हाे गया।

इस घटनाक्रम के बाद रंजना वापस अपने घर आ गई लेकिन वह सुहागिन की तरह ही रहने लगी। परिवार वालों को यह बात पसंद नहीं थी उन्हाेंने बेटी काे समझाया लेकिन वह नहीं मानी। बेटी की इसी जिद से परेशान हाेकर पिता ने अपने एक दामाद सत्य प्रकाश यादव के माध्यम से सीता राम नामक युवक से संपर्क किया जिसने वरुण तिवारी नाम के एक युवक को डेढ़ लाख रुपए में हत्या की सुपारी दिलवा दी।

इस तरह पिता और बेटे दोनों मिलकर षड्यंत्र के तहत बेटी को घर से 20 किलोमीटर दूर ले गए जहां सुपाही किलर वरुण तिवारी की मदद से युवती की पेट्रोल डालकर हत्या करवा दी। एसपी डॉक्टर को काैस्तुभ के अऩुसार युवती की लाश जलाने में पेट्रोल का प्रयोग किया गया यह बात साफ हाे चुकी है। सर्विलांस टीम की मेहनत से ऑनर किलिंग की इस घटना का खुलासा हो सका। उन्हाेंने बताया कि, सुपारी किलर वरुण तिवारी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जल्द आराेपी किलर और उसके ड्राईवर काे भी गिरफ्तार कर लेगी।