नासिक में हुई सड़क दुर्घटना में जिले के तीन युवकों की मौत, शव पहुंचते ही परिवार में मचा कोहराम

पुलिस ने बताया कि दो दिन पहले देर रात वे कार से जा रहे थे। इस दौरान उनकी कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के अंदेशे पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने पहुंचते ही रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने जेसीबी की मदद से कार को बाहर निकाला। मृतकों की शिनाख्त उनके कागजों और मोबाइल फोन से की गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा, देर रात शव गांव पहुंचने पर परिजनों में कोहराम मच गया , तीनों को रात में ही दफन कर दिया गया।