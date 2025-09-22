नवरात्रि में ‘मैहर स्टेशन’ पर होगा 118 ट्रेनों का स्टॉपेज, देखें List

MP News: शारदीय नवरात्रि आज से आरंभ हो गए हैं। जिलेभर में मां के पंडाल सजकर तैयार हैं। आज शुभ मुहूर्त में जगत जननी के विराजने के साथ ही शक्ति भक्ति का उत्सव शुरू हो गया। सुविख्यात मां शारदा का शक्तिपीठ दरबार पूरी तरह सजा है। मां के दर्शन को आतुर श्रद्धालुओं का रविवार देर रात से ही आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 10 दिवसीय मेले में इस बार 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं के मैहर पहुंचने का अनुमान है। भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भी यात्रियों के लिए फैसला लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि अब मैहर रेलवे स्टेशन पर 30 ट्रेनों का ठहराव किया जाएगा।