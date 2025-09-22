Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सतना

नवरात्रि में ‘मैहर स्टेशन’ पर होगा 118 ट्रेनों का स्टॉपेज, देखें List

MP News: नवरात्रि मेला देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर अतिरिक्त व्यवस्था की है।

सतना

Astha Awasthi

Sep 22, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: शारदीय नवरात्रि आज से आरंभ हो गए हैं। जिलेभर में मां के पंडाल सजकर तैयार हैं। आज शुभ मुहूर्त में जगत जननी के विराजने के साथ ही शक्ति भक्ति का उत्सव शुरू हो गया। सुविख्यात मां शारदा का शक्तिपीठ दरबार पूरी तरह सजा है। मां के दर्शन को आतुर श्रद्धालुओं का रविवार देर रात से ही आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 10 दिवसीय मेले में इस बार 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं के मैहर पहुंचने का अनुमान है। भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भी यात्रियों के लिए फैसला लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि अब मैहर रेलवे स्टेशन पर 30 ट्रेनों का ठहराव किया जाएगा।

कुल 118 गाड़ियों का स्टॉपेज रहेगा

मैहर मुंबई-हावड़ा रेलखंड पर स्थित होने से देशभर के हर हिस्से से आने वाली ट्रेनों का यहां ठहराव होता है। वर्तमान में मैहर रेलवे स्टेशन पर 44 जोड़ी ट्रेनों का नियमित स्टॉपेज है। नवरात्रि मेला देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर अतिरिक्त व्यवस्था की है। इस दौरान 15 जोड़ी यानी 30 ट्रेनों का अस्थायी स्टॉपेज दिया गया है। ये सभी ट्रेनें पांच मिनट के लिए रुकेंगी। अस्थायी ठहराव के साथ मैहर में कुल 118 गाड़ियों का स्टॉपेज रहेगा, जिससे आने-जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सहूलियत मिलेगी। स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त सुविधाएं भी शुरू की हैं।

ये भी पढ़ें

डेढ़ साल के बच्चे की आंख में घुस गई ‘चार्जर पिन’, डॉक्टर बने ‘भगवान’
भोपाल
(सोर्स: सोशल मीडिया)

यहां 8 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें, 3 सामान्य टिकट काउंटर और एक अलग से रिजर्वेशन काउंटर खोला गया है। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन परिसर में दो बड़े टेंट लगाकर पानी और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

इन 30 ट्रेनों का रहेगा 5 मिनट हाल्ट

एलटीटी-गोरखपुर एक्सप्रेस, गोरखपुर-एलटीटी एक्सप्रेस, एलटीटी-छपरा एक्सप्रेस, छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस, चेन्नई-छपरा एक्सप्रेस, छपरा-चेन्नई एक्सप्रेस, वलसाड-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर-वलसाड एक्सप्रेस, श्री छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर-धनबाद एक्सप्रेस, धनबाद- कोल्हापुर एक्सप्रेस, एलएलटी-रक्सौल एक्सप्रेस, रक्सौल-एलएलटी एक्सप्रेस, दुर्ग-नवतनवा एक्सप्रेस, नवतनवा-दुर्ग एक्सप्रेस, पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस, गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस, पूर्णा-पटना एक्सप्रेस, पटना-पूर्णा एक्सप्रेस, एलटीटी-अयोध्या कैंट एक्सप्रेस, अयोध्या कैंट-एलटीटी, लोकमान्य तिलक टर्मिनस-रांची एक्सप्रेस, रांची-लोकमान्य एलटीटी, बांद्रा टर्मिनस-पटना एक्सप्रेस, पटना-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस, पुणे-बनारस एक्सप्रेस, बनारस-पुणे एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गुवाहाटी एक्सप्रेस, गुवाहाटी-एलटीटी सूरत-छपरा एक्सप्रेस व छपरा-सूरत एक्सप्रेस।

ये भी पढ़ें

90% तक ठीक हो सकता है कैंसर, AIIMS डॉक्टरों ने किया दावा
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Sept 2025 01:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / नवरात्रि में ‘मैहर स्टेशन’ पर होगा 118 ट्रेनों का स्टॉपेज, देखें List

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.