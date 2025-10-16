दिवाली से पहले क्लीयर होने से फंसे ‘200 करोड़’ के चेक, सिस्टम फेल

बैंकों के चेक क्लीयरिंग सिस्टम के फेल होने से व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिवाली सीजन में लेनदेन का दबाव बढ़ने के बीच भुगतान रुकने से बाजार की रफ्तार थम गई है। विंध्य चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मंत्री संदीप जैन के आठ चेक फंसे हुए हैं। उनका कहना है कि बैंकिंग सिस्टम बंद होने से न तो चेक क्लियर हो रहे हैं और न ही लौटकर आ रहे हैं। व्यापारी माल की सप्लाई रोकने को मजबूर हैं।