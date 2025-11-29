लूट के 3 आरोपी हथकड़ी समेत फरार, वाहन में हवा डलवाते रह गए पुलिसकर्मी, मचा हड़कंप

MP News :मध्य प्रदेश के सतना से अलग किए गए मैहर जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां कुख्यात बदमाशों को जेल ले जा रहे पुलिसकर्मी सरकारी गाड़ी में हवा डलवाते रह गए और उधर लूट केस में कोर्ट से जेल ले जाए जा रहे तीन आरोपी हथकड़ी के साथ फरार हो गए। घटना के बाद से पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया। फिलहाल, जिलेभर के एग्जिट रूट्स पर नाकाबंदी करके पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है।