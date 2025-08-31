रात को कार में पकड़े 50 लाख, थाने लाए और छोड़ दिए

30 अगस्त शनिवार की रात लगभग सवा 11 बजे एक खबर सोशल मीडिया में वायरल होती है कि अमरपाटन पुलिस ने 50 लाख रुपए एक कार में जब्त किए हैं। यह राशि रीवा जिले के एक कद्दावर बाहुबली जनप्रतिनिधि की होना बताई जाने लगी थी। इसके बाद एक कार की फोटो सामने आती है जिसका नंबर एमपी 17जेडएल 3502 है, इसके थाने लाए जाने की खबर आती है। बताया जाता है कि अमरपाटन थाने में यह कार खड़ी है। इसके बाद से जब एसडीओपी अमरपाटन को संपर्क किया गया तो कई कॉल के बाद भी फोन नहीं उठाया। कमोवेश यही स्थिति थाना प्रभारी अमरपाटन की भी रही। पुलिस अधीक्षक मैहर से संपर्क किया गया तो उन्होंने मामले की जानकारी नहीं होने की बात कही और यह भी बताया कि उन्होंने मौके पर एसडीओपी को भेजा है। इसके बाद से किसी पुलिस अधिकारी ने आधिकारिक तौर पर इस मामले में कुछ नहीं बोला और पुलिस महकमे में रहस्यमय चुप्पी छा गई। हालांकि थोड़ी देर बात फिर एक खबर आई कि वाहन छोड़ा रुपयों सहित छोड़ दिया गया। आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई क्योंकि इस मामले में खाकी ने चुप्पी साध रखी थी। कुछ देर बाद फिर पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर वायरल होती है कि 'रीवा के इशारे' पर छोड़ दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया में तमाम खबरे तैरने लगी तो चर्चाओं का भी बाजार गर्म हो गया। किसी ने हवाला की रकम बताया तो कोई दो नंबर की रकम बता रहा था. कोई रीवा के अधिकारी और जनप्रतिनिधि को कहानी में घसीट रहा था। फिर चर्चा इस मामले के भोपाल से जुड़े होने की भी होने लगी। लेकिन सच बताने के लिए पुलिस उपलब्ध नहीं थी।