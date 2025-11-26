Patrika LogoSwitch to English

सतना

मिल गई मंजूरी… हाईस्पीड ‘4G सेवा’ से जुड़ेंगे 10 जिलों के 86 गांव

MP News: 86 नए गांवों को 4-जी सेवा से जोड़ने की योजना है, जिनमें एमपी के कई गांव शामिल हैं...

सतना

image

Astha Awasthi

Nov 26, 2025

प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Social Media)

प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Social Media)

MP News: विंध्य क्षेत्र के दस जिलों में डिजिटल नेटवर्क को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सर्किट हाउस स्थित चेंबर भवन में दूरसंचार सलाहकार समिति की बैठक सतना सांसद गणेश सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही फाइबर-टू-द-होम नेटवर्क के विस्तार को मंजूरी दी गई।

4-जी कनेक्टिविटी का होगा विस्तार

सांसद गणेश सिंह ने मिशन मोड में 4-जी सेवाओं की सैचुरेशन पर जोर देते हुए बताया कि सरकार की डिजिटल योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के गांव तक पहुंचाना समिति की प्रतिबद्धता है। बैठक में बताया गया कि सीधी और सिंगरौली के कई गांवों कुर्छु, भितरी, पुरेंनडोल और अमरापान में कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार सतना जिले के देवरी में भी 4-जी कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है। अगले चरण में 86 नए गांवों को 4-जी सेवा से जोड़ने की योजना है, जिनमें पन्ना के 4, रीवा का 1, सतना के 4, शहडोल के 59 तथा सीधी-सिंगरौली के 18 गांव शामिल हैं।

हाईस्पीड ब्रॉडबैंड के लिए तैयार पंचायतें

ग्रामीण सशक्तीकरण की दिशा में बड़ी उपलब्धि के रूप में बताया गया कि सतना व्यावसायिक क्षेत्र की 250 से अधिक ग्राम पंचायतें हाईस्पीड ब्रॉडबैंड के लिए तैयार हैं, जबकि शेष पंचायतों को आगामी तिमाही में जोड़ा जाएगा।

बीएसएनएल के प्रधान महाप्रबंधक यतीश कथेरिया ने आश्वस्त किया कि उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए लिए गए सभी निर्णय समयसीमा में लागू किए जाएंगे। बैठक में सतना के टीएसी सदस्य प्रदीप अरोरा, केके त्रिपाठी, अतुल सिंह परिहार, प्रमोद कुमार शुक्ला, सीधी से प्रमोद कुमार दुबे, मोतीलाल पटेल, महेश प्रजापति, राजकुमार तिवारी उपस्थित रहे।

