मिल गई मंजूरी… हाईस्पीड ‘4G सेवा’ से जुड़ेंगे 10 जिलों के 86 गांव

सांसद गणेश सिंह ने मिशन मोड में 4-जी सेवाओं की सैचुरेशन पर जोर देते हुए बताया कि सरकार की डिजिटल योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के गांव तक पहुंचाना समिति की प्रतिबद्धता है। बैठक में बताया गया कि सीधी और सिंगरौली के कई गांवों कुर्छु, भितरी, पुरेंनडोल और अमरापान में कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार सतना जिले के देवरी में भी 4-जी कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है। अगले चरण में 86 नए गांवों को 4-जी सेवा से जोड़ने की योजना है, जिनमें पन्ना के 4, रीवा का 1, सतना के 4, शहडोल के 59 तथा सीधी-सिंगरौली के 18 गांव शामिल हैं।