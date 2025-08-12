‘कानपुर में 2 को मारकर आया हूं…’ होटल के कमरे में ‘आकाश’ ने की आत्महत्या

MP News: उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित कानपुर डबल मर्डर के आरोपी ने एमपी के सतना जिले में एक होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव दोपहर 12 बजे कमरे के अंदर फंदे पर लटका मिला। युवक के पास मिले सुसाइड नोट में उसके डबल मर्डर के आरोपी होने का पता चला। सतना पुलिस ने कानपुर पुलिस को सूचना दी है।
शहर के कोलगवां थाना क्षेत्र के सेमरिया चौक के पास स्थित सिद्धांत होटल के कर्मियों ने पुलिस को बताया, कानपुर के आकाश विश्वकर्मा (30) ने चेक इन किया था। शाम चार बजे चला गया था। एक घंटे बाद फिर लौटा और बताया, ट्रेन छूट गई है और वही कमरा बुक कर लिया। 12 घंटे से कमरा अंदर से बंद होने और युवक की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने पर होटल स्टॉफ ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस दोपहर 12 बजे कमरे का दरवाजा खुलवाकर अंदर पहुंची तो देखा कि युवक पर्दे से पंखे पर बने फंदे पर लटक रहा है।
मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था, कानपुर में दो को मारकर आया हूं, दोनों ब्लैकमेल कर रहे थे, अपनी इच्छा से मर रहा हूं। कानपुर पुलिस से संपर्क करने पर पता चला, डबल मर्डर में आकाश फरार है। तीन लोगों पर किन्नर काजल (25) और उसके भाई देव (12) की हत्या का शक है। काजल की मां ने आकाश, आलोक और हेमराज पर हत्या का शक जताया है।
पुलिस ने बताया कि होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। पता लगाया जा रहा कि युवक से मिलने कोई आया था और यहां से उसका क्या कनेक्शन रहा होगा। कानुपर पुलिस के अनुसार, तीन संदेही फरार हैं। ऐसे में तीन दिन की फुटेज देख रहे हैं। पुलिस को पता है कि आकाश पहले भी सतना आ चुका है। टीआइ सुदीप सोनी ने बताया कि मृतक के बैग में मिले आधार कार्ड से उसके घर का पता मिला। सतना पुलिस ने उसके परिजनों को सूचित कर दिया है। मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।