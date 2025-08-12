‘कानपुर में 2 को मारकर आया हूं…’ होटल के कमरे में ‘आकाश’ ने की आत्महत्या

शहर के कोलगवां थाना क्षेत्र के सेमरिया चौक के पास स्थित सिद्धांत होटल के कर्मियों ने पुलिस को बताया, कानपुर के आकाश विश्वकर्मा (30) ने चेक इन किया था। शाम चार बजे चला गया था। एक घंटे बाद फिर लौटा और बताया, ट्रेन छूट गई है और वही कमरा बुक कर लिया। 12 घंटे से कमरा अंदर से बंद होने और युवक की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने पर होटल स्टॉफ ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस दोपहर 12 बजे कमरे का दरवाजा खुलवाकर अंदर पहुंची तो देखा कि युवक पर्दे से पंखे पर बने फंदे पर लटक रहा है।