एमपी के इस ‘हवाई अड्डे’ का होगा विस्तार, कब्जा हटाने 70 लोगों को नोटिस

MP News: हवाई अड्डा विस्तार बाधक अवैध कब्जों को हटाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) को अतिक्रमण अधिकारी नियुक्त करने एसडीएम सिटी ने पत्र लिखा है। यह पत्र सतना और भोपाल एयर पोर्ट डायरेक्टर को लिखा गया है। एसडीएम ने बताया है कि एयर पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अधिनियम के तहत एएआई द्वारा विशेष तौर पर नियुक्त अतिक्रमण अधिकारी द्वारा ही यह अतिक्रमण हटाए जा सकते हैं।
बीते माह हवाई अड्डा विस्तार को लेकर भोपाल में विशेष बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें हवाई अड्डा विस्तार के लिए तैयार मास्टर की जमीनों से अवैध कब्जा हटाने का निर्णय लिया गया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यह जमीनें होने की वजह से यहां का अतिक्रमण नगर निगम और राजस्व विभाग नहीं हटा सकते हैं।
इसके मद्देनजर एसडीएम सिटी राहुल सिलाडिया ने एयरपोर्ट सतना और भोपाल के डायरेक्टर को बताया है कि एएआई अधिनियम में हवाई अड्डा परिसरों में कब्जे के बेदखली, अवैध निर्माण का निष्कासन सहित हर्जाने की वसूली प्रावधानित है। इसकी धारा 28बी के तहत अतिक्रमण अधिकारी नियुक्त किया जाता है। नियुक्त अधिकारी धारा 28सी के तहत बेदखली का नोटिस जारी करता है और धारा 28डी के तहत बेदखली आदेश पारित करता है और धारा 28 एफ के जरिए अवैध निर्माण हटवाता है।
उधर हवाई अड्डे की जिन जमीनों को विधि विपरीत निजी कर दिया गया था उन्हें वापस शासकीय करने नोटिस तामील करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जिन 70 लोगों को नोटिस तामील किए जाने हैं उनमें विंध्या बोर्ड प्रा. लि. सतना द्वारा डायरेक्टर और महापौर योगेश ताम्रकार, आनंद कुमार गुप्ता, हेमलता कापड़ी, मणि नागदेव, कोमल नागदेव, नितिन वाधवानी, मीनू पुरस्वानी, दीपक सोईं, प्रेरणा सिंह पत्नी राजकिशोर सिंह, संजय जैन पिता मदनलाल, मनीषा जैन पिता मदनलाल, प्रेरणा सिंह बगैरह शामिल हैं।
इसी तरह ग्राम कोलगवां में कैलाश कुमार गुप्ता, सागर चंद्र, पुरुषोत्तमदास, विजय कुमार, अजय कुमार, सुभाषचंद्र गुप्ता, ऊषा गौतम, रामानुज गुप्ता, तुलसी देवी, नितेश कुमार गुप्ता, ऊषा टमानी, रीता कुशवाहा, रामकिशोर मिश्रा, किरण शर्मा, गुलाबकली, राजधर शुक्ला, सरोज कुमार, विवेक गुप्ता, संजीव कुमार गुप्ता, रामलखन गुप्ता, भोला प्रसाद गुप्ता, सुरेश आदि लोगों सहित हरिजन छात्रावास को नोटिस जारी किया गया है।
