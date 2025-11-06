एमपी के इस ‘हवाई अड्डे’ का होगा विस्तार, कब्जा हटाने 70 लोगों को नोटिस

उधर हवाई अड्डे की जिन जमीनों को विधि विपरीत निजी कर दिया गया था उन्हें वापस शासकीय करने नोटिस तामील करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जिन 70 लोगों को नोटिस तामील किए जाने हैं उनमें विंध्या बोर्ड प्रा. लि. सतना द्वारा डायरेक्टर और महापौर योगेश ताम्रकार, आनंद कुमार गुप्ता, हेमलता कापड़ी, मणि नागदेव, कोमल नागदेव, नितिन वाधवानी, मीनू पुरस्वानी, दीपक सोईं, प्रेरणा सिंह पत्नी राजकिशोर सिंह, संजय जैन पिता मदनलाल, मनीषा जैन पिता मदनलाल, प्रेरणा सिंह बगैरह शामिल हैं।