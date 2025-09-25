बड़ी खबर: MP में BPL सूची होगी अपडेट, हटाए जाएंगे कई नाम

जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत दतुनहा की सरपंच चंद्रवती मिश्रा पत्नी रामकरण मिश्रा का नाम बीपीएल सूची में दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। बीपीएल राशन कार्ड संया 33047785 में संयुक्त परिवार में चंद्रवती मिश्रा सरपंच सहित 7 लोगों का नाम दर्ज है। जबकि सबकी समग्र आईडी अलग-अलग है। इतना ही नहीं सरपंच ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने बेटे रोहणी मिश्रा का बीपीएल कार्ड एफपीएस आईडी नंबर 1204061 समग्र परिवार आईडी 33047785 के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन ले रहे हैं। इससे वास्तविक गरीबों को योजना का लाभ मिलने में परेशानी हो रही है। (mp news)