सतना

सतना के दौरे पर CM मोहन यादव, शहर को करोड़ों की सौगात देने ISBT रवाना हुआ काफिला

CM Mohan Yadav in Satna: 652 करोड़ 54 लाख रुपये के विकास कार्यों की देंगे सौगात, सतना एयरपोर्ट से रवाना हुआ काफिला...

2 min read
Google source verification

सतना

image

Sanjana Kumar

Dec 27, 2025

CM Mohan Yadav in MP

CM Mohan Yadav in MP(photo: patrika)

CM in Satna: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शनिवार 27 दिसंबर को एमपी के सतना जिले के एक दिवसीय दौरे पर हैं। वे सुबह सतना पहुंचे। दोपहर 12.30 बजे मुख्यमंत्री का विशेष विमान सतना एयरपोर्ट पर उतरा। जहां सांसद गणेश सिंह, जिला अध्यक्ष भगवती प्रसाद पांडेय, मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी, चित्रकूट विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार, पूर्व मंत्री रामखेलावन पटेल एवं पार्टी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री का काफिला नव-निर्मित अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (ISBT) के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए रवाना हुआ।

652 करोड़ 54 लाख रुपए के कार्यों की देंगे सौगात

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने प्रवास के दौरान सतना शहर को कुल 652 करोड़ 54 लाख रुपये लागत के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इनमें 31 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित अंतरराज्यीय बस टर्मिनल सतना तथा 8 करोड़ 39 लाख रुपये की लागत से बने धवारी क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण शामिल है।

ISBT में 1 करोड़ 68 लाख 33 हजार की लागत के 6 कार्यों का लोकार्पण

आईएसबीटी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 1 करोड़ 68 लाख 33 हजार रुपए की लागत के 6 कार्यों का लोकार्पण तथा 484 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत के 6 विकास कार्यों का भूमिपूजन करेंगे। साथ ही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण भी किया जाएगा।

650 बिस्तरीय नया अस्पताल भवन निर्माण का भूमिपूजन भी

मुख्यमंत्री शासकीय मेडिकल कॉलेज सतना में आयोजित कार्यक्रम में 383 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 650 बिस्तरीय नवीन चिकित्सालय भवन के निर्माण कार्य का भूमिपूजन करेंगे।

विंध्य व्यापार मेले का अवलोकन भी करेंगे सीएम

इसके बाद वे विंध्य व्यापार मेले में शामिल होकर मेले के विभिन्न स्टालों का अवलोकन करेंगे। कार्यक्रमों के समापन के पश्चात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शाम 4:50 बजे सतना एयरपोर्ट से विमान द्वारा भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे।

Updated on:

27 Dec 2025 01:15 pm

Published on:

27 Dec 2025 12:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / सतना के दौरे पर CM मोहन यादव, शहर को करोड़ों की सौगात देने ISBT रवाना हुआ काफिला

