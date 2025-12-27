सतना के दौरे पर CM मोहन यादव, शहर को करोड़ों की सौगात देने ISBT रवाना हुआ काफिला

CM in Satna: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शनिवार 27 दिसंबर को एमपी के सतना जिले के एक दिवसीय दौरे पर हैं। वे सुबह सतना पहुंचे। दोपहर 12.30 बजे मुख्यमंत्री का विशेष विमान सतना एयरपोर्ट पर उतरा। जहां सांसद गणेश सिंह, जिला अध्यक्ष भगवती प्रसाद पांडेय, मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी, चित्रकूट विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार, पूर्व मंत्री रामखेलावन पटेल एवं पार्टी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री का काफिला नव-निर्मित अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (ISBT) के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए रवाना हुआ।