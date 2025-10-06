मैहर गौरव दिवस का कांग्रेस विधायक ने किया बहिष्कार, कहा- हमारी अनदेखी हो रही…

विधायक ने कहा की व्हाइट टाइगर सफारी के कारण रीवा जिले के नेता क्षेत्र के छह ग्राम पंचायतें अमरपाटन से अलग कर रीवा जिलें में ले जाने की साजिश रच रहें हैं। इन सभी स्थितियों को देखते हुए यहां की जनता के एक प्रमुख सेवक होने के नाते कम से कम मैं अमरपाटन के हितों के खिलाफ समझौता नहीं कर सकता। इस आधार पर गौरव दिवस का बहिष्कार करता हूं। राजेन्द्र सिंह ने कलेक्ट्रेट के भूमिपूजन कार्यकम से भी दूरी बनाए रखी। (mp news)