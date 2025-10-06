पटाखा फोड़ने पर बवाल! दुर्गा विसर्जन जुलूस पर रॉड-डंडों से हमला, कई लोग घायल

इसके पूर्व भी गोतस्करी का विरोध किया गया था, जिसके चलते इन लोगों ने विवाद किया था और अभी भी पुरानी रंजिश को लेकर ही इन लोगों ने निक्की टांडिया, ऋषभटांडिया, पारसा टांडिया, कपिल टांडिया, धमेन्द्र, शिवम बघेल. कैलाश टांडिया सहित अन्य लांजी क्षेत्र से लोगों को बुलाकर मारपीट की है। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों की पुलिस से शिकायत करने के बाद भी सही तरीके से कार्रवाई नहीं की जाती है जिसके चलते इनके हौसलें बुलंद है और ये लोग अब विरोध करने वालों को जान से तक मारने का प्रयास कर रहे हैं। (mp news)