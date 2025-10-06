Patrika LogoSwitch to English

बालाघाट

पटाखा फोड़ने पर बवाल! दुर्गा विसर्जन जुलूस पर रॉड-डंडों से हमला, कई लोग घायल

MP News: बालाघाट के मोहगांव में दुर्गा विसर्जन के दौरान हिंसक झड़प में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। गोतस्करी के आरोप पर दो पक्ष आमने-सामने आ गए, एक युवक नागपुर रेफर।

2 min read

बालाघाट

image

Akash Dewani

Oct 06, 2025

durga visarjan clash balaghat Cow smugglers attacked people mp news

durga visarjan clash balaghat Cow smugglers attacked people (फोटो- सोशल मीडिया)

Durga Visarjan Clash:बालाघाट जिले के मलाजखंड मोहगांव में दुर्गा विसर्जन के दौरान हुए विवाद में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए है। घायल युवक अमन महानंद को बेहतर उपचार के लिए नागपुर मेडिकल रेफर किया गया है, जबकि अजय दास भासन, अनिकेत भासन और अभिषेक परवार का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। घायलों को आईसीयु में भर्ती रखा गया है। घटना गत देर शाम मोहगांव की है। (mp news)

ये है पूरा मामला

घायल अजयदास भासन की पत्नी सुनीता भासन ने बताया कि गांव से ग्रामीणों के साथ पति, भांजो और बच्चों के साथ, दुर्गा प्रतिमा को विसर्जन के लिए मंडई रोड में बंजारी नदी ले जा रहे थे। इसी दौरान मोहगांव में टाडिया परिवार के आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने तलवार, लोहे के पाईप, राड और क्रिकेट स्टंप्स से पति, भांजो और बच्चों के साथ मारपीट की। एक बेटी तक के कपड़े फाड़ दिए। उन्होंने बताया कि पटाखा किसने फोड़ा इसकी जानकारी नहीं है लेकिन पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद होने की जानकारी मुझे मिली थी।

इसके बाद घायल लोगों को बिरसा अस्पताल लाया गया। उन्हें जिला अस्पताल लेकर आए, लेकिन पति और अन्य युवक की हालत ज्यादा खराब होने पर उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं महिला का मलाजखंड पुलिस पर आरोप है कि वह एक घंटे तक थाने में खड़ी रही लेकिन इसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। (mp news)

विरोध करते हैं इसलिए की मारपीट

जिला मुख्यालय के निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती अजयदास पिता महंगादास भासन ने बताया कि अमिनदास उर्फदाउ टांडिया, चिकू उर्फअशोक दास टांडिया ये लोग क्षेत्र में गोतस्करी (Cow smugglers) का काम करते हैं और हम लोग गोरक्षक है, बचाने का काम करते हैं।

इसके पूर्व भी गोतस्करी का विरोध किया गया था, जिसके चलते इन लोगों ने विवाद किया था और अभी भी पुरानी रंजिश को लेकर ही इन लोगों ने निक्की टांडिया, ऋषभटांडिया, पारसा टांडिया, कपिल टांडिया, धमेन्द्र, शिवम बघेल. कैलाश टांडिया सहित अन्य लांजी क्षेत्र से लोगों को बुलाकर मारपीट की है। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों की पुलिस से शिकायत करने के बाद भी सही तरीके से कार्रवाई नहीं की जाती है जिसके चलते इनके हौसलें बुलंद है और ये लोग अब विरोध करने वालों को जान से तक मारने का प्रयास कर रहे हैं। (mp news)

पुलिस कार्रवाई जारी

मोहगांव विवाद में मारपीट करने वाले कुछ लोगों पर पूर्व में पशु तस्करी के मामले में कार्रवाई की गई है। महिला का आरोप निराधार है, उन्हें चोट होने के चलते पहले उनका उपचार कराया गया है। इसके बाद शून्य पर मामला कायम कर विवेचना की गई और अब धारा 307 के तहत अपराध दर्ज कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पुलिस गंभीरता के साथ कार्रवाई कर रही हैं। - नरेन्द्र यादव, थाना प्रभारी मलाजखंड

Published on:

06 Oct 2025 09:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / पटाखा फोड़ने पर बवाल! दुर्गा विसर्जन जुलूस पर रॉड-डंडों से हमला, कई लोग घायल

