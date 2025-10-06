MP की नगरपालिका में सत्ता की जंग, BJP समर्थित नपा अध्यक्ष और प्रभारी CMO आमने-सामने

पूर्व में जैन समाज इस सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुका है। अब पार्षदों में काफी असंतोष है। दीपावली नजदीक है। सभी वार्डों में सफाई व्यवस्था सुधरे, कचरा वाहन भी 1 नियमित वार्डों में नहीं जा रहे है। अमित सोनी को फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोप में नौकरी से हटा दिया। अभी भी संविदा कर्मियों को महत्वपूर्ण प्रभार दिए जा रहे हैं। तीन-चार माह में इतने तबादला आदेश हुए है उतने कभी नहीं किए। इस मामले में सीएमओ मंजूषा खत्री का कहना था कि पूर्व की अपेक्षा काफी व्यवस्थाएं सुधरी है। (MP News)