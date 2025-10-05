MP विधानसभा अध्यक्ष के बेटे का बर्थडे बना आफत, एम्बुलेंस में अटकी मासूम की सांसें

विधानसभा अध्यक्ष के बेटे रघु तोमर का काफिले में शामिल समर्थक बैरियर पर स्वागत कर रहे थे। इस दौरान 2 किमी लंबे ट्रैफिक जाम में जिला अस्पताल से कुशवेंद्र (एक माह) पुत्र दीपेंद्र कुशवाह सैमई कैलारस के दिल में छेद था। जिला अस्पताल के पीआईसीयू से बच्चे को जयपुर रेफर किया गया। इस बच्चे को लेकर जा रही एबुलेंस भी काफिले में डेढ़ घंटे फंसी रही। एबुलेंस ड्राइवर रामचित्र पिप्पल ने बताया कि डेढ़ घंटे तक एंबुलेंस निकालने के लिए रास्ता तक नहीं मिला। न कोई ट्रैफिक वाला न तो कोई सुनने वाला। डेढ़ घंटे बाद एंबुलेंस निकल सकी। (MP News)