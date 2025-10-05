MP विधानसभा अध्यक्ष के बेटे का बर्थडे बना आफत, एम्बुलेंस में अटकी मासूम की सांसें

MP Vidhan sabha Speaker son raghu tomar birthday jam ambulance stuck (फोटो- सोशल मीडिया)
Raghu Tomar Birthday Jam: मुरैना में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर (Speaker Narendra Singh Tomar) के छोटे बेटे रघु तोमर के जन्मदिन पर शुक्रवार की रात उनके समर्थकों के वाहनों का काफिला पैतृक गांव औरेठी से अंबाह होते हुए मुरैना आया। इस दौरान उनके काफिले में सैकड़ों वाहन थे। अंबाह कस्बे में तिराहे पर घंटों ट्रैफिक जाम हुआ। मुरैना में बड़ोखर तिराहे से ओवरब्रिज, एमएस रोड से बैरियर तक 4 घंटे अफरा-तफरी रही और दो पहिया, चार पहिया वाहन चालक घंटों फंसे रहे। (MP News)
विधानसभा अध्यक्ष के बेटे रघु तोमर का काफिले में शामिल समर्थक बैरियर पर स्वागत कर रहे थे। इस दौरान 2 किमी लंबे ट्रैफिक जाम में जिला अस्पताल से कुशवेंद्र (एक माह) पुत्र दीपेंद्र कुशवाह सैमई कैलारस के दिल में छेद था। जिला अस्पताल के पीआईसीयू से बच्चे को जयपुर रेफर किया गया। इस बच्चे को लेकर जा रही एबुलेंस भी काफिले में डेढ़ घंटे फंसी रही। एबुलेंस ड्राइवर रामचित्र पिप्पल ने बताया कि डेढ़ घंटे तक एंबुलेंस निकालने के लिए रास्ता तक नहीं मिला। न कोई ट्रैफिक वाला न तो कोई सुनने वाला। डेढ़ घंटे बाद एंबुलेंस निकल सकी। (MP News)
रात में टोल प्लाजा पर एक गोवंश एक्सीडेंट में जख्मी हो गया था। मौके पर पहुंचे गोसेवक हेमू पंडित, खगेंद्र शर्मा ने पहले नगर निगम आयुक्त को फोन किया। गाड़ी अन प्रभारी रवि घुरैया को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि निगम की सभी जेसीबी स्वागत में लगी है।(MP News)
हमने जुलूस व स्वागत की परमिशन जारी की थी। होर्डिंग-बोर्डिंग की परमिशन निगम जारी करता है। रही बात ट्रैफिक जाम की तो इसकी जबावदेही पुलिस की होती है।- भूपेंद्र सिंह कुशवाह, एसडीएम
विधानसभा अध्यक्ष के बेटे रघुप्रताप का जन्मदिन उनके समर्थकों ने मनाया। इससे भाजपा का कोई लेना-देना नहीं है। - कमलेश कुशवाह, जिलाध्यक्ष भाजपा
विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के जन्मदिन पर कल निकाले गए जुलूस और स्वागत-समारोह के दौरान व्यवस्थाएं सुधारने की जबावदेही शासन-प्रशासन की थी। लेकिन अफसर पूरी तरह फेल रहे।- मधुराज सिंह तोमर, जिलाध्यक्ष, ग्रामीण कांग्रेस
मेरे भतीजे कुशवेंद्र पुत्र दीपेंद्र कुशवाहा के दिल में छेद था। मुरैना के डॉक्टर ने जिला अस्पताल से जयपुर रेफर किया। बैरियर पर काफिले में हमारी एंबुलेंस डेढ़ घंटे फंसी रही।- दिनेश कुशवाह, बच्चे का रिश्तेदार
बड़ी खबरेंView All
मुरैना
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग