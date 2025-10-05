Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरैना

MP विधानसभा अध्यक्ष के बेटे का बर्थडे बना आफत, एम्बुलेंस में अटकी मासूम की सांसें

MP News: विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे रघु तोमर के जन्मदिन जुलूस ने शहर को जाम कर दिया। सैकड़ों वाहनों के काफिले में एंबुलेंस फंसने से हड़कंप मच गया।

2 min read

मुरैना

image

Akash Dewani

Oct 05, 2025

MP Vidhan sabha Speaker son raghu tomar birthday jam ambulance stuck mp news

MP Vidhan sabha Speaker son raghu tomar birthday jam ambulance stuck (फोटो- सोशल मीडिया)

Raghu Tomar Birthday Jam: मुरैना में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर (Speaker Narendra Singh Tomar) के छोटे बेटे रघु तोमर के जन्मदिन पर शुक्रवार की रात उनके समर्थकों के वाहनों का काफिला पैतृक गांव औरेठी से अंबाह होते हुए मुरैना आया। इस दौरान उनके काफिले में सैकड़ों वाहन थे। अंबाह कस्बे में तिराहे पर घंटों ट्रैफिक जाम हुआ। मुरैना में बड़ोखर तिराहे से ओवरब्रिज, एमएस रोड से बैरियर तक 4 घंटे अफरा-तफरी रही और दो पहिया, चार पहिया वाहन चालक घंटों फंसे रहे। (MP News)

एंबुलेंस फंसी, एक माह के बच्चे की डेढ़ घंटे अटकी रही जान

विधानसभा अध्यक्ष के बेटे रघु तोमर का काफिले में शामिल समर्थक बैरियर पर स्वागत कर रहे थे। इस दौरान 2 किमी लंबे ट्रैफिक जाम में जिला अस्पताल से कुशवेंद्र (एक माह) पुत्र दीपेंद्र कुशवाह सैमई कैलारस के दिल में छेद था। जिला अस्पताल के पीआईसीयू से बच्चे को जयपुर रेफर किया गया। इस बच्चे को लेकर जा रही एबुलेंस भी काफिले में डेढ़ घंटे फंसी रही। एबुलेंस ड्राइवर रामचित्र पिप्पल ने बताया कि डेढ़ घंटे तक एंबुलेंस निकालने के लिए रास्ता तक नहीं मिला। न कोई ट्रैफिक वाला न तो कोई सुनने वाला। डेढ़ घंटे बाद एंबुलेंस निकल सकी। (MP News)

स्वागत में 50 जेसीबी लगीं

रात में टोल प्लाजा पर एक गोवंश एक्सीडेंट में जख्मी हो गया था। मौके पर पहुंचे गोसेवक हेमू पंडित, खगेंद्र शर्मा ने पहले नगर निगम आयुक्त को फोन किया। गाड़ी अन प्रभारी रवि घुरैया को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि निगम की सभी जेसीबी स्वागत में लगी है।(MP News)

हमने जुलूस व स्वागत की परमिशन जारी की थी। होर्डिंग-बोर्डिंग की परमिशन निगम जारी करता है। रही बात ट्रैफिक जाम की तो इसकी जबावदेही पुलिस की होती है।- भूपेंद्र सिंह कुशवाह, एसडीएम

ये बोले पार्टी के प्रमुख

विधानसभा अध्यक्ष के बेटे रघुप्रताप का जन्मदिन उनके समर्थकों ने मनाया। इससे भाजपा का कोई लेना-देना नहीं है। - कमलेश कुशवाह, जिलाध्यक्ष भाजपा

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के जन्मदिन पर कल निकाले गए जुलूस और स्वागत-समारोह के दौरान व्यवस्थाएं सुधारने की जबावदेही शासन-प्रशासन की थी। लेकिन अफसर पूरी तरह फेल रहे।- मधुराज सिंह तोमर, जिलाध्यक्ष, ग्रामीण कांग्रेस

बच्चे के दिल में छेद था- रिश्तेदार

मेरे भतीजे कुशवेंद्र पुत्र दीपेंद्र कुशवाहा के दिल में छेद था। मुरैना के डॉक्टर ने जिला अस्पताल से जयपुर रेफर किया। बैरियर पर काफिले में हमारी एंबुलेंस डेढ़ घंटे फंसी रही।- दिनेश कुशवाह, बच्चे का रिश्तेदार

ये भी पढ़ें

नए सिस्टम ने रोकी मानसून की विदाई, तेज बारिश से पूर्वी MP तरबतर
सीहोर
monsoon withdrawal delayed sehore heavy rainfall mp weather news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

05 Oct 2025 10:58 am

Published on:

05 Oct 2025 10:22 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / MP विधानसभा अध्यक्ष के बेटे का बर्थडे बना आफत, एम्बुलेंस में अटकी मासूम की सांसें

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

I Love Shiv… अगर छेड़ा तो नहीं छोड़ेंगे, धीरेंद्र शास्त्री का बयान

Bageshwar Dham Dhirendra Shastri statement
मुरैना

पांच माह से करीब 500 सैंपल की जांच रिपोर्ट भोपाल लैब में अटकी

मुरैना

शहर की चौपाटियों में ठेले होंगे व्यवस्थित, अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी

मुरैना

माता की प्रतिमा विसर्जन को लेकर दो गुटों में विवाद, भाजपा नेता घायल

morena
मुरैना

जुआ खेलते पुलिस से पकड़े जाने के डर से नदी में कूदा युवक, डूबने से हुई मौत

morena news
मुरैना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.