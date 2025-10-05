नए सिस्टम ने रोकी मानसून की विदाई, तेज बारिश से पूर्वी MP तरबतर

monsoon withdrawal delayed sehore heavy rainfall mp weather news (Patrika.com)
MP Weather News: डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवात) के सक्रिय होने से शनिवार को मध्यप्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश हुई है। सीहोर में भी शनिवार को शाम 4 बजे के करीब तेज बारिश (Heavy Rainfall) हुई। बारिश से शहर की सड़कें तरबतर हो गई। निचली सड़क और गड्ढों में पानी भर गया। बारिश का यह सिलसिला आगे ज्यादा दिन का नहीं है, इसी सप्ताह मानसून की विदाई हो सकती है।
सीहोर जिले में मानसून ने 21 जून को दस्तक दी थी। हर साल 6 अक्टूबर तक प्रदेश से मानसून की विदाई (Monsoon Withdrawal) हो जाती है, लेकिन इस बार नया सिस्टम बनने से विदाई की तिथि आगे बढ़ गई है। आरएके कृषि महाविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएस तोमर ने बताया कि यह मानसून की विदाई का समय चल रहा है, आगे तेज बारिश के आसार नहीं है। शनिवार को सीहोर में करीब 15 मिनट के लिए तेज बारिश हुई है, हालांकि अभी सीहोर शहर और जिले में औसत बारिश का कोटा पूरा नहीं हुआ है। जिले में पिछले साल से भी कम बारिश हुई है।
मौसम वैज्ञानिक डॉ. एसएस तोमर ने बताया कि चक्रवात के कारण अभी मौसम दो दिन ऐसा ही रहेगा। 5 और 6 अक्टूबर को हल्की बारिश के आसार है, लेकिन उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। शनिवार को हवा की दिशा उत्तर पश्चिम रही है, गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे रिकॉर्ड की गई है। मौसम वैज्ञानिक डॉ. तोमर के मुताबिक तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तापमान में वृद्धि से लोप्रेशर जोन बन रहा है, जिसके चलते बारिश हो रही है। (MP Weather News)
जिले में खरीफ फसल सोयाबीन की कटाई चल रही है। बारिश से खेतों में पककर खड़ी और कटाई के बाद पड़ी सोयाबीन पानी से खराब हो रही है। खेत में सोयाबीन को इस समय पानी लगना उसकी चमक को खत्म करने वाला है। इस बारिश से सोयाबीन की फसल में भारी नुकसान की आशंका है। किसान बारिश को लेकर चिंतित हैं, तेज बारिश हुई तो किसानों की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। (MP Weather News)
