नए सिस्टम ने रोकी मानसून की विदाई, तेज बारिश से पूर्वी MP तरबतर

सीहोर जिले में मानसून ने 21 जून को दस्तक दी थी। हर साल 6 अक्टूबर तक प्रदेश से मानसून की विदाई (Monsoon Withdrawal) हो जाती है, लेकिन इस बार नया सिस्टम बनने से विदाई की तिथि आगे बढ़ गई है। आरएके कृषि महाविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएस तोमर ने बताया कि यह मानसून की विदाई का समय चल रहा है, आगे तेज बारिश के आसार नहीं है। शनिवार को सीहोर में करीब 15 मिनट के लिए तेज बारिश हुई है, हालांकि अभी सीहोर शहर और जिले में औसत बारिश का कोटा पूरा नहीं हुआ है। जिले में पिछले साल से भी कम बारिश हुई है।