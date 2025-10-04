बुदनी के दशहरा मंच पर अश्लील डांस, वीडियो वायरल, हिन्दू उत्सव समिति पर उठे सवाल

budhni dussehra stage obscene dance video: बुराई और अच्छाई की जीत के पर्व दशहरा उत्सव के लिए बुदनी में सजे मंच पर हिन्दू उत्सव समिति ने खूब अश्लील डांस कराया। दशहरा उत्सव कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अप्रत्यक्ष और पूर्व सांसद, बुदनी विधायक रमाकांत भार्गव ने प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया। दशहरा उत्सव के लिए बने मंच पर रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति गुरुवार शाम 5 बजे से शुरु हुई, जो रात 3 बजे तक चली। रात 8.30 बजे रावण दहन के बाद हिन्दू उत्सव समिति के मंच पर एक के बाद एक फिल्मी गानों पर महिला डांसरों ने खूब तुमके लगाए। (MP News)