कलेक्टर को गुमराह कर जिला संयोजक ने कराया 2.45 करोड़ रुपए का नियम विरुद्ध अनुमोदन, जांच शुरू

जानकारी के अनुसार, भमरहा स्थित अनुदान प्राप्त यह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहले सतना जिले के रामनगर विकासखंड में संचालित होता था और इसका संचालन पांडेय शिक्षा समिति द्वारा किया जाता था। वर्ष 2014 में इस संस्था को आदिम जाति कल्याण विभाग (वर्तमान में जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग) में शामिल कर लिया गया, जिसके बाद यहां कार्यरत कर्मचारी शासकीय सेवक माने गए। शासकीयकरण के बाद कर्मचारियों को राज्य शासन के अनुसार वेतनमान दिया जाने लगा। इसी क्रम में पांचवें वेतनमान से छठवें वेतनमान में वेतन अंतर की राशि (2006 से 2010 तक) का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। हालांकि, मई 2010 से जून 2025 के बीच महंगाई भत्ते (डीए) के अंतर की राशि, जो पांचवें और छठवें वेतनमान के बीच बनती है, कुल 2,45,15,537 रुपये आंकी गई। इसी राशि के भुगतान के लिए अनुमोदन लिया गया।