सतना-मैहर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, धमाके का वक्त भी बताया, सर्चिंग ऑपरेशन शुरु

हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तत्काल कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को सूचना देकर बम निरोधक दस्ता तैनात करने के निर्देश दिए। साथ ही, सतना के अलावा मैहर, अमरपाटन समेत अन्य तहसील न्यायालयों की भी सघन जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं। वहीं, पुलिस और प्रशासन के आला अफसर कोर्ट परिसर पहुंच गए हैं और संबंदित जांच दलों को जरूरी दिशा-निर्देश दे दिए हैं।