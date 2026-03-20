20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सतना

सतना-मैहर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, धमाके का वक्त भी बताया, सर्चिंग ऑपरेशन शुरु

Satna-Maihar Court Bomb Threat : सतना-मैहर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। जिला कोर्ट की ऑफिशियल ई-मेल पर आया धमकी भरा मेल। कोर्ट में डॉग स्क्वॉड और बम रोधक अमला मौके पर सर्चिंग शुरु।

2 min read
Google source verification

सतना

image

Mohammad Faiz Mubarak

Mar 20, 2026

Satna-Maihar Court Bomb Threat

सतना-मैहर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी (Photo Source- Patrika Input)

Satna-Maihar Court Bomb Threat :मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंतर्गत आने वाले सतना और मैहर जिला न्यायालय में शुक्रवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब ये न्यायालय की आधिकारिक मेल आईडी पर एक धमकी भरा मेल रिसीव हुआ। ये मेल कोई ऐसी-वैसी धमकी से जुड़ा नहीं था, बल्कि इस मेल के जरिए जिला कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है।

जैसे ही ये ई- मेल जिला न्यायालय के आधिकारिक ई- मेल आईडी पर शुक्रवार सुबह एक सनसनीखेज धमकी भरा मेल मिलने से कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। मेल में दावा किया गया कि, कोर्ट परिसर और जजों के दफ्तरों में 15 जहरीली गैस के बम लगाए गए हैं, जो दोपहर 1 बजे विस्फोट करेंगे। हालांकि, खबर लिखे जाने तक दी गई धमकी के अनुरूप किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में इसे महज एक अफवाह माना जा रहा है।

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय

हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तत्काल कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को सूचना देकर बम निरोधक दस्ता तैनात करने के निर्देश दिए। साथ ही, सतना के अलावा मैहर, अमरपाटन समेत अन्य तहसील न्यायालयों की भी सघन जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं। वहीं, पुलिस और प्रशासन के आला अफसर कोर्ट परिसर पहुंच गए हैं और संबंदित जांच दलों को जरूरी दिशा-निर्देश दे दिए हैं।

कोर्ट परिसर में सर्चिंग अभियान

सतना न्यायालय परिसर में डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक टीम द्वारा बारीकी से तलाशी अभियान शुरु कर दिया गया है। कोर्ट परिसर मे हर संदिग्ध वस्तु की जांच की जा रही है और पूरे परिसर को खाली कराकर सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है।

बेहद कड़ी का गई कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था

फिलहाल, किसी भी विस्फोटक सामग्री की अबतक पुष्टि नहीं हो सकी है। लेकिन एहतियात के तौर पर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। इधर, पुलिस मामले की जांच में जुटी है और कोर्ट के आधिकारिक ई-मेल पर धमकी भरा मेल भेजने वाले की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

एमपी में गरज-चमक के साथ तेज बारिश, आज 34 जिलों में ओलावृष्टि और बिजली गिरने का अलर्ट
भोपाल
MP Weather Update

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Mar 2026 01:22 pm

Published on:

20 Mar 2026 01:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / सतना-मैहर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, धमाके का वक्त भी बताया, सर्चिंग ऑपरेशन शुरु

बड़ी खबरें

View All

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

SIR के बाद भी मध्यप्रदेश में नाबालिगों के बन गए वोटर आईडी कार्ड, 60 विधानसभाओं में गड़बड़ी

voter_id
सतना

रामनवमी पर 21 लाख दीपक से जगमगाएगी ये धर्मनगरी, MP-UP मिलकर रचेंगे इतिहास

chitrakoot ram navami deepotsav celebration uttar pradesh administration mp news
सतना

रिटायरमेंट से 4 महीने पहले ASI को आया हार्ट अटैक, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

Heart Attack
सतना

भाजपा नेता और पूर्व विधायक पंचतत्व में विलीन, बेटे ने दी मुखाग्नि

satna
सतना

गरीब रथ एक्सप्रेस में तीन युवकों ने बनाई रील, RPF ने दर्ज किया केस

satna news
सतना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.