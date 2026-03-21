MP में किडनी फेल-हार्ट अटैक से तड़पते रहे पूर्व विधायक, डेढ़ घंटे नहीं आई एम्बुलेंस, सांसद भड़के

एम्बुलेंस की देरी से नाराज सांसद ने एम्बुलेंस कोऑर्डिनेटर को फोन लगाकर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने आरएमओ डॉ. शरद दुबे और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. एलपी सिंह से चर्चा कर व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। इस दौरान यह भी सामने आया कि देरी के बावजूद कोऑर्डिनेटर ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग का हवाला देकर स्थिति को टालने की कोशिश करता रहा। पूरे घटनाक्रम ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और अव्यवस्था को उजागर कर दिया।