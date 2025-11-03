एमपी में असर दिखा रहा आईजी का ऑपरेशन प्रहार, रेत में से ढूंढ निकाला नशे का जखीरा

रीवा आईजी के ऑपरेशन प्रहार में रेत में से निकाला नशे का जखीरा
Rewa IG- मध्यप्रदेश का रीवा और आसपास का अंचल नशा माफिया की गिरफ्त में है। यहां नशीली सिरप खुलेआम बेची जा रहीं। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि खुद रीवा आईजी गौरव राजपूत ने अपने ही विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को सार्वजनिक रूप से आड़े हाथों लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने नशे के विरुद्ध बाकायदा अभियान छेड़ दिया। रीवा आईजी गौरव राजपूत द्वारा शुरु किया गया ऑपरेशन प्रहार 2.0 लगातार रंग ला रहा है। पुलिस गांव-गांव, गली-गली जाकर शराब तस्करों को दबोच रही है। नशीली कफ सिरप बरामद कर रही है। इसी क्रम में मैहर पुलिस ने नशीली कफ सिरप का बड़ा जखीरा जब्त कर लिया। सिरप की बोतलों को रेत के ढेर में छिपाकर रखा गया था पर पुलिस ने इसे ढूंढ निकाला।
रीवा आईजी गौरव राजपूत द्वारा नशे के विरुद्ध छेड़े गए अभियान ऑपरेशन प्रहार 2.0 का जबर्दस्त असर नजर आ रहा है। रीवा जोन के अंतर्गत आनेवाली मैहर पुलिस लगातार संभावित स्थानों पर दबिश देकर समाज को नशे की लत लगाने वाले तस्करों को दबोच रही है। इसी क्रम में पुलिस ने 286 शीशी नशीली कफ सिरप जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
थाना ताला पुलिस द्वारा सनेही में छापा मारकर ये कार्रवाई की गई। आरोपी नंदकिशोर उर्फ छोटे भइया पटेल के घर में दबिश देकर उसके घर के सामने रेत के ढेर से नशीली कफ सिरप छान मारी। आरोपी ने रेत के ऊपर से लौकी की बेल फैला दी थी पर पुलिस ने जेसीबी से सिरप निकाल ली।
पुलिस ने बताया कि आरोपी नंदकिशोर ने 2 बोरियों में कफ सिरप भरकर उन्हें अपने घर के सामने रखी रेत के ढेर में छिपा दिया था। उसके ऊपर से लौकी की बेल लगा दी थी ताकि किसी को संदेह न हो। पुलिस ने जेसीबी की मदद से रेत को फैलवाकर उसमें से 286 शीशी कफ सिरप बरामद की। आरोपी नंदकिशोर उर्फ छोटे भइया पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है।
बड़ा टोला सनेही निवासी 59 वर्ष के आरोपी नंदकिशोर के विरुद्ध धारा 8,21, 22 एनडीपीएस एक्ट, 6/13 ड्रग कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत केस पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी के कब्जे से 57629 रुपए कीमत की 286 शीशी अवैध नशीली कफ सिरप बरामद की गई है। आरोपी ने बताया कि वह 240 रुपए प्रति शीशी के हिसाब से कफ सिरप खरीदकर उसे 300 रूपए प्रति शीशी के हिसाब से बेचता था। फिलहाल पुलिस उससे कफ सिरप विक्रेताओं के संबंध में पूछताछ कर रही है। आरोपी को आवश्यक कार्यवाही के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा।
