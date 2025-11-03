एमपी में असर दिखा रहा आईजी का ऑपरेशन प्रहार, रेत में से ढूंढ निकाला नशे का जखीरा

Rewa IG- मध्यप्रदेश का रीवा और आसपास का अंचल नशा मा​फिया की गिरफ्त में है। यहां नशीली सिरप खुलेआम बेची जा रहीं। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि खुद रीवा आईजी गौरव राजपूत ने अपने ही विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को सार्वजनिक रूप से आड़े हाथों लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने नशे के विरुद्ध बाकायदा अभियान छेड़ दिया। रीवा आईजी गौरव राजपूत द्वारा शुरु किया गया ऑपरेशन प्रहार 2.0 लगातार रंग ला रहा है। पुलिस गांव-गांव, गली-गली जाकर शराब तस्करों को दबोच रही है। नशीली कफ सिरप बरामद कर रही है। इसी क्रम में मैहर पुलिस ने नशीली कफ सिरप का बड़ा जखीरा जब्त कर लिया। सिरप की बोतलों को रेत के ढेर में छिपाकर रखा गया था पर पुलिस ने इसे ढूंढ निकाला।